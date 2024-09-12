Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ: Στόχος να γίνει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει παταγωδώς

«Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα πια σε όλες τις δημοσκοπήσεις» και «ο επόμενος στόχος του είναι να γίνει πρώτο, απέναντι σε μια κυβέρνηση που πριν από ένα χρόνο πήρε νωπή λαϊκή εντολή και έχει αποτύχει παταγωδώς», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ.

«Είναι ανάγκη το εθνικό στρατηγικό, προοδευτικό πρόγραμμα που πρότεινα να είναι με τη βοήθεια του λαού το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος», σημείωσε ο πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενώ τάχθηκε υπέρ της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ λέγοντας ότι είναι ο μόνος τρόπος να ξαναμπεί πρωταγωνιστικά στο πολιτικό σκηνικό και να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας ισχυρής κυβερνητικής.

«Πώς μπορεί να γίνει η μεγάλη Κεντροαριστερά; Στο παρασκήνιο; Με συμφωνίες κορυφής; Με μεθοδεύσεις; Με παλιούς πρωταγωνιστές που όταν έχαναν την υπουργική καρέκλα του ΠΑΣΟΚ την έψαχναν σε άλλα κόμματα;» αναρωτήθηκε.

Σχετικά με τα σενάρια περί κοινών ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και παρατήρησε πως αυτά τα διακινούν εκείνοι που θέλουν να διασωθούν οι ίδιοι.

Χαρακτήρισε «το πιο σύντομο ανέκδοτο» το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει θέμα με την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα είπε ότι «θα πάμε στις εσωκομματικές εκλογές ενωτικά χωρίς αποκλεισμούς».

