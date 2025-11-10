ΠΑΣΟΚ: Αναδίπλωση του ΥΠΠΟ στο θέμα της επιτήρησης των υπαλλήλων του στα social media

«Η σημερινή αναδίπλωση του ΥΠΠΟ στο θέμα της επιτήρησης και παρακολούθησης των υπαλλήλων του στα social media μετά την άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αποδεικνύει ότι η προηγούμενη πρόβλεψη του νέου Ενιαίου Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών του Υπουργείου Πολιτισμού, με αναφορές στα ιδιωτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιδιωτική ζωή των υπαλλήλων, ήταν τουλάχιστον νομικά έωλη και αντισυνταγματική», αναφέρεται σε ανακοίνωσή του Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και της Νάγιας Γρηγοράκου, Βουλευτή Λακωνίας και υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού.

Όπως τονίζεται: «Το Υπουργείο με απίστευτη προχειρότητα επέλεξε να προβλέψει έλεγχο και εποπτεία πάνω σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, ιδιωτικές αναρτήσεις, και κοινωνικές σχέσεις εκτός εργασίας. Αδιανόητα πράγματα, ειδικά για δημόσια διοίκηση που οφείλει να δίνει δείγματα θεσμικής σοβαρότητας.

Η άμεση διόρθωση της επίμαχης οδηγίας από το ΥΠΠΟ είναι προφανώς θετική. Ωστόσο, *η ηγεσία του Υπουργείου οφείλει να εξηγήσει ποιος συνέταξε και ποιος ενέκρινε αυτή την πρόβλεψη και κυρίως να εγγυηθεί θεσμικά ότι δεν θα ξαναδούμε τέτοιου είδους σκοτεινές “καινοτομίες”.

Είναι αδιανόητο το 2025 τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των υπαλλήλων να τελούν υπό αίρεση επειδή κάποιος «θεώρησε καλό» να εισαγάγει λογοκρισία από την πίσω πόρτα.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ελευθερία της έκφρασης και ο σεβασμός του Συντάγματος δεν είναι επιλογές. Είναι υποχρέωση».



