«Μαραθώνιο, που πρέπει να τρέξουμε με ρυθμό σπριντ», χαρακτήρισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τα μέτρα και τις πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, που, όπως ανέφερε, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και του υπουργείου στο οποίο προΐσταται δεν έχουν χρονικό ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλουν χρόνο για να αποδώσουν, ενώ είπε, όπως προηγουμένως και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ότι υπάρχουν και άμεσες παρεμβάσεις, όπως το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προστεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων.

Σύμφωνα με την ίδια, η υπογεννητικότητα αποτελεί κοινό πρόβλημα σχεδόν όλων των ανεπτυγμένων χωρών και βεβαίως της Ευρώπης, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης γονιμότητας έχει φτάσει στο 0,6 ή των ισχυρών κοινωνικών κρατών, όπως η Νορβηγία και η Σουηδία, που βρίσκονται στο 1,5 παιδί ανά γυναίκα, ενώ η Ελλάδα αντίστοιχα είναι στο 1,34. Μάλιστα, σε παρατήρηση του κ. Χατζηνικολάου για τη μη ύπαρξη Ευρωπαίου επιτρόπου με αντικείμενο το δημογραφικό, η υπουργός υποστήριξε ότι οι αρμοδιότητες διαχέονται σε διάφορους επιτρόπους και ότι η Ευρώπη, παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, ακόμη δεν έχει αντιμετωπίσει το δημογραφικό με την απαιτούμενη ένταση και πίεση και πως το μεγαλύτερο βάρος των πολιτικών παραμένει σε εθνικό επίπεδο.

Πάνω, σε αυτό, πρόσθεσε ότι υπάρχει και θέμα νοοτροπίας, καθώς οι οικογένειες που αυξάνουν το εισόδημά τους συχνά επιλέγουν να επενδύσουν περισσότερους πόρους στα ήδη υπάρχοντα παιδιά τους αντί να αποκτήσουν περισσότερα, κάτι που αποδεικνύει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό και πολιτισμικό και στόχος είναι να αλλάξει η αντίληψη γύρω από την οικογένεια και τη γονεϊκότητα.

Η υπουργός τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται σε τρεις άξονες: Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικά κίνητρα και ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών και δομών. Πέρα από τα επιδόματα, όπως συμπλήρωσε, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις στην ελάφρυνση της φορολογίας και της εργασιακής πολιτικής, προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια για τη δημιουργία οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στις φορολογικές απαλλαγές που συνδέονται με τον αριθμό των παιδιών, αλλά και στις πολιτικές ενίσχυσης της εργασίας για γονείς και πολύτεκνες οικογένειες.

Η κ. Μιχαηλίδου στάθηκε στο χάσμα ανάμεσα στην εργασία και τη μητρότητα, το οποίο έχει αρχίσει να αμβλύνεται, υπενθυμίζοντας το επίδομα μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, την άδεια πατρότητας, αλλά και ειδικές παρεμβάσεις στήριξης εργαζομένων σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ χαρακτήρισε επιβαρυντικό στοιχείο το κύμα φυγής νέων ανθρώπων κατά την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Τέλος, η υπουργός μίλησε και για τον ρόλο της τεχνολογίας και των εξελίξεων στην ιατρική, επισημαίνοντας ότι οι νέες δυνατότητες μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αποκλειστικά μέσα από την τεχνολογία. «Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι η τεχνολογία θα λύσει από μόνη της το δημογραφικό», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας πως απαιτείται συνολική αλλαγή πολιτικών, υποδομών και κοινωνικών αντιλήψεων.

Πηγή: skai.gr

