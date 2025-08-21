Συνάντηση της υφυπουργού Μετανάστευσης με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, ο οποίος επισκέπτεται λιμενικές Αρχές της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις Λιμενικές Υπηρεσίες στην Κρήτη, με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα, στη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών των τελευταίων δύο ετών, αλλά και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τουριστικής περιόδου που επιβαρύνουν το έργο των στελεχών.

Ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελούν καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες του Σώματος στην Κρήτη, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες, επισημαίνοντας τη σημασία της προσφοράς τους στην ασφάλεια και στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων.

Η υφυπουργός ευχαρίστησε θερμά τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για την παρουσία του στην Κρήτη και για τη διαρκή στήριξη των στελεχών που υπηρετούν στο νησί, τονίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων που δημιουργούν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το Λιμενικό Σώμα στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης, επισημαίνοντας τη συστηματική και αποφασιστική συμβολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα στελέχη του Λιμενικού.

Σε δήλωσή της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε:

«Το Λιμενικό έχει αναλάβει σημαντικό βάρος στη διαχείριση του μεταναστευτικού και η Κρήτη βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης. Ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια, καθώς και με τα στελέχη του Λιμενικού, ώστε τα προβλήματα που ανακύπτουν να αντιμετωπίζονται άμεσα και η συνολική εικόνα να βελτιώνεται συνεχώς. Το προσωπικό του Λιμενικού επιτελεί καθημερινά ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο, με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα συνεχίσει τη στενή και αγαστή του συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, ώστε βήμα-βήμα να δίνονται οι αναγκαίες λύσεις και να αναγνωρίζεται η πολύτιμη προσφορά του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

