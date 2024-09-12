Μητσοτάκης: Η απάντηση στο μεταναστευτικό δεν είναι η μονομερής κατάργηση της Σένγκεν - Τι είπε για το νερό

Η απάντηση της Ευρώπης στο μεταναστευτικό πρόβλημα δεν μπορεί να είναι η μονομερής κατάργηση της Σένγκεν, επανέλαβε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη διαφωνία του στην κίνηση της Γερμανίας να επεκτείνει τους ελέγχους σε όλα τα χερσαία σύνορά, προκειμένου να μειώσει την παράτυπη μετανάστευση.

«Η απάντηση μπορεί να είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Δεν πρέπει να πετάξουμε το μπαλάκι στις χώρες πρώτης εισόδου» σημείωσε ο πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Talk Radio.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ από τότε που μας εμπιστεύτηκε ο λαός έχει ακολουθήσει δίκαιη και αυστηρή πολιτική προστασίας των συνόρων της χώρας. Η Ελλάδα υπερασπίστηκε τα ευρωπαϊκά σύνορα στον Έβρο και ήταν το πρώτο βήμα σε μια συστηματική προσπάθεια να πείσουμε όλη την ΕΕ ότι αν δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό αυτών που περνούν τα σύνορα, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των δευτερογενών ροών. Και από τότε η Ευρώπη προσαρμόστηκε στο ζήτημα αυτό» ανέφερε και συνέχισε:

«Αυτή η πολιτική είχε αποτέλεσμα να μειωθούν οι είσοδοι μεταναστών από τα σύνορα και να εξομαλυνθεί η εικόνα στα νησιά (…) Στείλαμε μήνυμα ότι δεν θα κάνουν κουμάντο οι διακινητές».

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ακόμη ότι η συνεργασία με την Τουρκία είναι απαραίτητη στο ζήτημα και είναι ικανοποιητική, καθώς η γειτονική χώρα έχει πάρει το μήνυμα ότι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού δεν θα γίνει ανεκτή από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το Ελληνικό Λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους και είναι υποτιμητικό να διακινούνται θεωρίες συνωμοσίας σε βάρος του. Ωστόσο, όπως είπε, το Λιμενικό δεν είναι υπηρεσία υποδοχής μεταναστών. «Υπάρχει μόνο ενεργητική αποτροπή, όχι push backs», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τα τιμολόγια του νερού

Σε ερώτηση για αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ ο πρωθυπουργός απάντησε: «Δεν πάμε για αυξήσεις στο νερό. Σας το λέω. Είναι και θα παραμείνει στην Ελλάδα φθηνό για τις λογικές καταναλώσεις. Δεν θα πειράξουμε τα τιμολόγια. Το μάξιμουμ που συζητάμε είναι μια αναπροσαρμογή στο επίπεδο πληθωρισμού που δεν θα καταλάβει καν κανείς στους λογαριασμούς».

Αναφερόμενος ειδικά στην Αττική είπε ότι «δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας, είχαμε όμως δύο πολύ κακούς χειμώνες, έπεσε το απόθεμα περίπου 30%». Πρόσθεσε ότι η Αττική αντέχει ακόμα τέσσερις κακούς χειμώνες και με αυτό το νερό.

«Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Άμεσα λοιπόν με την ΕΥΔΑΠ έχουμε αποφασίσει μεταφορά νερού από την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών. Θα συνδέσουμε ταμιευτήρα με τον Μόρνο και τον Έυηνο ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι σε ορίζοντα 3ετίας - 6ετίας»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νησιά έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. «Και εκεί μπορούμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό, ώστε να μην κάνει το κάθε νησί δικές του μισθώσεις αλλά να γίνεται πιο κεντρικά. Μιλάω για την ύδρευση όχι για την άρδευση».

Στήριξη εισοδημάτων κατά της ακρίβειας

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για την ακρίβεια είπε ότι όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνηση συγκλίνουν στη στήριξη εισοδημάτων και την αντιμετώπιση αισχροκέρδειας, ενώ είπε ότι θα μειωθεί περαιτέρω το τέλος επιτηδεύματος, και οι εργοδοτικές εισφορές και θα τονωθεί έτσι το εισόδημα.

Οι τιμές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια σημαντικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά συμπλήρωσε ότι αυτό έγινε παντού.

Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών θα συνεχίσουν με γρηγορότερους ρυθμούς από τον πληθωρισμό και σημείωσε ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η πολιτική που δημιουργεί θέσεις εργασίας, λέγοντας ότι δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις σε όλους τους τομείς. Τόνισε ότι θα εξεταστεί το επίδομα ανεργίας και είπε ότι αυτός που μπορεί να βρει δουλειά είναι ανεπίτρεπτο να ζει με επιδόματα όπως πχ το επίδομα ανεργίας.

Για τη φοροδιαφυγή είπε ότι γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν οι βάσεις δεδομένων για την καταπολέμησή της, ενώ τόνισε ότι δεν είναι λογικό να ζει ένας ελεύθερος επαγγελματίας με 250 ευρώ μισθό το μήνα.

Για τις εκλογές στις ΗΠΑ και την πρόσφατη τηλεμαχία είπε ότι νικητής ήταν η Καμάλα Χάρις και προσέθεσε ότι θα συνεργαστεί με όποιον επιλέξουν οι Αμερικάνοι, ενώ υπενθύμισε ότι συνεργάστηκε τόσο με τον Τράμπ όσο και τον Μπάϊντεν.

Τέλος αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα και είπε ότι η Ελλάδα οφείλει να επενδύει στις Ένοπλες Δυνάμεις της ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί την κυριαρχία της ανά πάσα στιγμή. Όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα αμυντικά, με τόση μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών είπε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέθεσε ότι ο πυρήνας του αναθεωρητισμού της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει και τόνισε ότι η χώρα μας δεν θα κάνει καμία έκπτωση από το εξοπλιστικό της πρόγραμμα. "Δεν φοβόμαστε κανέναν. Η σύνθετη σχέση με την Τουρκία μας υποχρεώνει να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για την άμυνα μας από μια κεντροευρωπαϊκή χώρα" κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

