Συνάντηση με τους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Αφού τους συνεχάρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στα ευρωπαϊκά ζητήματα ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ταυτόχρονα όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, συζητήθηκαν και ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας.

Συγκεκριμένα στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γιώργος Αυτιάς, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, η Ελεονώρα Μελέτη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Δημήτρης Τσιόδρας, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης έλαβαν μέρος ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο Φρέντης Μπελέρης. Επίσης, συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Πηγή: skai.gr

