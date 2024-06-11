Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Νέας Αριστεράς σε δημοσιεύματα εφημερίδας και στοσελίδων, που τη φέρουν να αθροίζεται κοινοβουλευτικά στη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ” και άλλα αντίστοιχα άρθρα που αναπαράγονται σε sites, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη Νέα Αριστερά ούτε με την Έφη Αχτσιόγλου. Όσοι επιχειρούν να εμπλέξουν τη Νέα Αριστερά και τα στελέχη της στους δικούς τους τακτικισμούς και σε σενάρια σύγχυσης της κοινής γνώμης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις της Νέας Αριστεράς, θα αποτύχουν».

«Ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι:

• Η κρίση του πολιτικού συστήματος και πολύ περισσότερο της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να ξεπεραστεί με τακτικισμούς και διαρροές.

• Τα σενάρια περί παρασκηνιακών συζητήσεων και ακύρωσης της αυτόνομης πορείας της Νέας Αριστεράς που αντιμετωπίσαμε και προεκλογικά, είναι παντελώς αβάσιμα. Έχουμε απαντήσει ξεκάθαρα ότι για εμάς η Αριστερά δεν είναι σημαία ευκαιρίας.

• Γελιούνται όσοι νομίζουν ότι θα εργαλειοποιήσουν τη Νέα Αριστερά για τα εσωκομματικά τους ζητήματα.

Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι τα μέτωπα αγώνα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και ο ουσιαστικός πολιτικός διάλογος», καταλήγουν από τη Νέα Αριστερά.

ΠΑΣΟΚ: Ανεδαφικά τα σενάρια - Πορευόμαστε στο προσκήνιο και όχι με παρασκηνιακές συμφωνίες

Από την πλευρά του, πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «ανεδαφικά σενάρια», καθώς «το ΠΑΣΟΚ πορεύεται στο προσκήνιο και όχι με παρασκηνιακές συμφωνίες», για να συμπληρώσει αμέσως μετά:

«Αυτή την ώρα προτεραιότητα είναι η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Η συζήτηση για την κεντροαριστερά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν θα επιτρέψουμε να εκφυλιστεί».

Πηγή: skai.gr

