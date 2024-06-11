«Ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού και όταν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν με συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου», τόνισε αναφερόμενος στα σενάρια ανασχηματισμού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ.

«Αν πούμε ό,τι όλα πάνε τέλεια είναι σαν να λέμε ότι το βράδυ των Ευρωεκλογών δεν είδαμε τα αποτελέσματα», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Τώρα όσον αφορά τον στόχο που θέσαμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ικανοποιηθήκαμε. Ωστόσο, το κυριότερο είναι ότι οι πολίτες με την αποχή τους έστειλαν κάποια μηνύματα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας, να τρέξουμε πιο γρήγορα κάποια θέματα, να ακούσουμε τον κόσμο τι έχει να μας πει, για να μας οδηγήσει σε μια τριετία η οποία θα λύσει όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα για τους πολίτες».

«Υπάρχουν πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι όσο και να προσπαθείς, όσο και να κάνεις σε περισσότερα για να αποτυπωθεί η πολιτική σου, θέλει χρόνο», σχολίασε.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε:

«Αν μία από τις εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης ήταν ρεαλιστική, θα το δείχνανε οι πολίτες και στην κάλπη. Ο κόσμος με την αποχή έστειλε ένα μήνυμα. Προφανώς αυτό κόστισε περισσότερο στην πρώτη παράταξη, στο πρώτο κόμμα, δηλαδή σε εμάς και η οποία μας προβληματίζει πολύ. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία σχετική αποκλιμάκωση, όπως και η χώρα μας, αλλά παραμένει ο πληθωρισμός το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών. Και είναι και πάρα πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία χρειάζεται να τα δεις με νηφαλιότητα».

«Είναι δεδομένο ότι δυσαρέστησε πολύ κόσμο η μεταρρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια» - Τι είπε για τον νόμο των τεκμαρτών εισοδημάτων

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι το ο πολιτικός γάμος των ομοφύλων ζευγαριών είναι δεδομένο ότι δυσαρέστησε πάρα πολύ κόσμο και το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας που έχει ένα δημόσιο αξίωμα, όποιο κι αν είναι αυτό, είναι να λέει ότι φταίει άλλος και για τη δυσαρέσκεια του και πρέπει να την ακούς και ειδικά όταν προέρχεται από την παραδοσιακή σου βάση, από κόσμο ο οποίος μόνο από το υστέρημα του έχει έρθει και σε έχει στηρίξει.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα τεκμήρια των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε:

««Δεν υπάρχει φοροεπιδρομή κατά οποιασδήποτε επαγγελματικής ομάδας. Ο νόμος αυτός ήταν μία παρέμβαση, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων σε ένα πρόβλημα που στην Ελλάδα κρύβαμε κάτω από το χαλί για δεκαετίες, που ήταν η φοροδιαφυγή».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση δεν κατάλαβε τίποτα από το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών

«Δεν κατάλαβαν τίποτα στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Απόδειξη, όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ΕΡΤ1 σήμερα (11/6)», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο Π. Μαρινάκης προανήγγειλε στροφή επί το συντηρητικότερο και επανάφερε το δόγμα "νόμος και τάξη", προσπαθώντας να ξανασυσπειρώσει την "παραδοσιακή βάση" της ΝΔ.

Επιπλέον, επιχείρησε προσχηματικά να απολογηθεί για την υπερφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών». «Ελπίζουμε», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, «να καταλάβουν στην κυβέρνηση πως η λύση σε αυτό είναι να ακολουθήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει επιτέλους στη μείωση του ΦΠΑ».

Η αξιωματική αντιπολίτευση προσθέτει ότι «ο κ. Μαρινάκης όμως δυστυχώς δεν έμεινε μόνο σε αυτά, αλλά έφτασε στο σημείο να επιτεθεί όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ (αναμενόμενο), αλλά ακόμα και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών για "εργαλειοποίηση" της τραγωδίας επειδή δεν του ζήτησαν την... άδεια να κάνουν εκδήλωση». «Η καθεστωτική αντίληψη συνεχίζεται αμείωτη», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

