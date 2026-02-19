Το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Αρμενίας και τους ειλικρινείς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες από τα βάθη της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στη σημερινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Βαχάγκν Χατσατουριάν.

«Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται τον Πρόεδρο της Αρμενίας, μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα συνδέεται διαχρονικά με ιστορικούς, θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς. Τον υποδεχόμεθα με συγκίνηση και χαρά και επαναβεβαιώνουμε τόσο την πλήρη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης με την οποία είχε τις επαφές του και θα τις συνεχίσει, αλλά και τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων στη Βουλή της χώρας του», είπε ο κ. Κακλαμάνης, καλωσορίζοντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Βαχάγκν Χατσατουριάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Κακλαμάνης ζήτησε πληροφόρηση για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, η οποία θεωρείται κρίσιμο βήμα για τη σταθερότητα στον Νότιο Καύκασο.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές Ελλάδας-Αρμενίας για την οικονομική συνεργασία, την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με απώτερο στόχο και την ενίσχυση των σχέσεων της Αρμενίας με την ΕΕ.

Από πλευράς του, ο κ. Χατσατουριάν εξήρε τη σημασία των διμερών δεσμών και διαβεβαίωσε για τη σταθερή δέσμευση της χώρας του στις κοινές αξίες και την ειρήνη στην περιοχή.

Εκφράζοντας αρχικά τη χαρά του για το γεγονός ότι βρέθηκε στην Αθήνα, «στο λίκνο του Δυτικού Πολιτισμού», στάθηκε στους ιστορικούς και φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, που, όπως σημείωσε, «έχουν περάσει έναν δύσκολο αιώνα».

Στη συνέχεια, αναγνώρισε πως «μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αρμενικής Δημοκρατίας, οι σχέσεις μας έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω και εξελίσσονται και στη σύγχρονη εποχή».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Ελλάδας και το ελληνικό Κοινοβούλιο, για τη στήριξη που παρέχει προς τις επιδιώξεις της Αρμενίας για εγγύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Χατσατουριάν ξεναγήθηκε στους χώρους της Βουλής, όπου και ενημερώθηκε για την ιστορία του κτιρίου, ενώ, στη συνέχεια, επισκέφθηκε την έκθεση «Το Δικό μας Σύνταγμα 1975-2025».

Στη συνάντηση, παρέστησαν ο Β' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος-Αρμενίας, Βασίλης Οικονόμου, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αρμενία, Χρήστος Σοφιανόπουλος, και ο γενικός γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Βασίλειος Μπαγιώκος.

Την αρμένικη αντιπροσωπεία, απάρτιζαν ο υπουργός Οικονομικών, Gevorg Papoyan, ο βουλευτής και πρόεδρος της ΚΟΦ Αρμενίας-Ελλάδος, Hayk Konjoryan, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Vahan Kostanyan, και η πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα, Tigran Mkrtchyan.

