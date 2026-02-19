Γεωργιάδης: «Η Δημοκρατία δεν φοβάται» – Τι ανέφερε για την ένταση και τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Ένταση σημειώθηκε το πρωί στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υγειονομικών, λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να τον εμποδίσει να εισέλθει στο νοσοκομείο, πετώντας αντικείμενα και σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό, ενώ η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε τελικά κανονικά υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι επισκέφθηκε το νοσοκομείο μαζί με στελέχη και συνεργάτες για την έναρξη λειτουργίας των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη θητεία του ο προϋπολογισμός του ιδρύματος έχει αυξηθεί κατά 76% σε σχέση με το 2019, ενώ έχουν προστεθεί 65 γιατροί, 135 νοσηλευτές και 133 εργαζόμενοι λοιπού προσωπικού. Όπως σημείωσε, στο νοσοκομείο υλοποιούνται έργα συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, τονίζοντας ότι «το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο».

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ότι συγκεντρώθηκαν για να τον εμποδίσουν «δια της βίας» να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του, ευχαριστώντας παράλληλα την Ελληνική Αστυνομία και ειδικές μονάδες (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους. Ανέφερε επίσης ότι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν και τον ευχαρίστησαν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους Μάριο Θεμιστοκλέους, Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γιώργο Βρεττάκο, Μιχάλη Λιβανό, Μαρκόπουλο Δημήτρη και τον Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του κατά +76%, έχει +65 ιατρούς, +135 νοσηλευτές, +133 άτομα λοιπό προσωπικό και σε αυτό το Νοσοκομείο επί θητείας μου εντάχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελούνται έργα συνολικής αξίας 30.000.000€. Για την ακρίβεια το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχο μου καλύτερο από ποτέ. Σε αυτό το Νοσοκομείο που έχουμε τόσο φροντίσει αποφάσισαν το ΚΚΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συγκεντρωθούν και να με εμποδίσουν δια της βίας να μπω και να κάνω την δουλειά μου. Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία τους άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ οι οποίοι με γενναιότητα και επαγγελματισμό υπερασπίστηκαν στο πρόσωπό μου την Ελληνική Δημοκρατία και δεν τους άφησαν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία τους. Ευχαριστώ όμως ακόμη περισσότερο τους εργαζομένους του Νοσοκομείου που παρά την βία και τις ύβρεις ήρθαν, με χειροκρότησαν και με ευχαρίστησαν για όλα τα έργα που κάνουμε εκεί. Στην Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα τους φοθηθώ και θα φύγω έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται».

Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους @mthemisto κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη @gvrettakos @MLIVANOSGR @MARKOPOULODIMI2 και τον κ. Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του… pic.twitter.com/gHsHnZyyjS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός περιέγραψε ότι κατά την άφιξή του δέχθηκε αυγό και μπουκάλι νερού, ενώ υποστήριξε πως οι συγκεντρωμένοι τον έσπρωχναν και τον εξύβριζαν, λέγοντας ότι δεν θα μπει στο νοσοκομείο. Παρά την ένταση και τις διαμαρτυρίες που είχαν προαναγγελθεί από την προηγούμενη ημέρα, η επίσκεψη συνεχίστηκε κανονικά και τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ πραγματοποιήθηκαν, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι ιερό, αλλά η βία δεν είναι ανεκτή» και ότι «η Δημοκρατία δεν φοβάται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.