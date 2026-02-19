ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Γεωργιάδης και Καιρίδης επανέφεραν τη θεωρία των δύο άκρων

«Δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες η ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μετά την αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από τις εκτελέσεις των αγωνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σημειώνει, «λίγη ώρα μετά την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου της Νίκαιας, ο Άδ. Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, προκειμένου να εμφανιστεί ως ”θύμα”, επανέφερε την άθλια και ανιστόρητη ”θεωρία των δύο άκρων”, εξισώνοντας τον κομμουνισμό με τον φασισμό».

«Την αθλιότητα αυτή, που έχει μοναδικό σκοπό το ξέπλυμα των νεοφασιστών και των νεοναζί και την αναθεώρηση της ιστορίας έσπευσε να υπερασπιστεί, με προθυμία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δ. Καιρίδης ο οποίος αν και ρωτήθηκε επανειλημμένως αν αποδοκιμάζει την θεωρεία των δυο ακρών και την εξίσωση όχι μόνο δεν πήρε αποστάσεις αλλά την υιοθέτησε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Καιρίδη, στην Καισαριανή το '44 οι εκτελεστές ήταν το ίδιο με τους εκτελεσμένους;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

