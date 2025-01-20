«Επαναπροσδιορισμό της συνταγματικής τάξης» και «υπονόμευση των βασικών δημοκρατικών αρχών» θα φέρει η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμά ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ουάσινγκτον Αντρέας Μιχαέλις, σε διαβαθμισμένη έκθεσή του προς το υπουργείο Εξωτερικών, η οποία διέρρευσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, μόλις λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ. «Έκανε το καθήκον του», υπερασπίστηκε τον διπλωμάτη η πολιτική του προϊσταμένη, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Σύμφωνα με το dpa, στην έκθεσή του ο κ. Μιχαέλις προειδοποιεί ότι η ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ «για τη μέγιστη αναστάτωση, τη διάλυση της κατεστημένης πολιτικής τάξης και των γραφειοκρατικών δομών, καθώς και τα σχέδιά του για εκδίκηση, σημαίνουν τελικά επαναπροσδιορισμό της συνταγματικής τάξης». Ο Γερμανός διπλωμάτης προβλέπει επίσης ότι «οι βασικές δημοκρατικές αρχές και οι έλεγχοι και οι ισορροπίες θα υπονομευθούν σε μεγάλο βαθμό, το νομοθετικό σώμα, η επιβολή του νόμου και τα ΜΜΕ θα στερηθούν την ανεξαρτησία τους και θα γίνουν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, ενώ οι ισχυροί επιχειρηματίες της τεχνολογίας θα αποκτήσουν συγκυβερνητική εξουσία». Στο κείμενο γίνεται λόγος για «επιθυμία εκδίκησης», «αντίποινα», «μαζικές απελάσεις, «κατάργηση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης» και «μέγιστη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του προέδρου, σε βάρος του Κογκρέσου και των πολιτειών».

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ υπερασπίστηκε τον κ. Μιχαέλις, δηλώνοντας ότι «στην έκθεση περιγράφεται τι συνέβη στο παρελθόν, αυτό είναι το καθήκον του πρέσβη. «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ ειπώθηκαν μόνο μισές αλήθειες. Και φυσικά οι πρεσβείες - και αυτή είναι η δουλειά τους - αναφέρουν για ποια θέματα οφείλουμε να προετοιμαστούμε, ειδικά όταν υπάρχει αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό έκανε ο κ. Μιχαέλις. Επιπλέον, ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και σε νομικά ζητήματα», δήλωσε η υπουργός και πρόσθεσε ότι «φυσικά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό», ενώ διευκρίνισε ότι «οι ΗΠΑ παραμένουν ο πιο στενός εταίρος» της Γερμανίας. «Θέλουμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία. Αλλά θέλουμε ασφαλώς και να υπερασπιστούμε τις δικές μας αξίες», τόνισε η Αναλένα Μπέρμποκ, σε συνέντευξή της στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σεμπάστιαν Φίσερ εξήγησε νωρίτερα σήμερα ότι οι πρέσβεις «αναφέρουν τις εξελίξεις στη χώρα τους χωρίς προκαταλήψεις» και αναφέρθηκε σε «δεκάδες τέτοιες αναφορές κάθε μέρα» από τις γερμανικές πρεσβείες σε όλον τον κόσμο. Στη συνέχεια αυτές οι αναφορές ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αποτελούν στοιχείο το οποίο τελικά επηρεάζει τον συντονισμό της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, πρόσθεσε ο κ. Φίσερ και, ερωτηθείς εάν η υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να επισκεφθεί σύντομα την Ουάσινγκτον προκειμένου να συναντηθεί με τον νέο ομόλογό της, δήλωσε: «Σίγουρα θα έχουμε επαφή με τον νέο Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών στο εγγύς μέλλον. Αλλά ξέρετε ότι δεν θα σχολιάσουμε τα σχέδια για ταξίδια μέχρις ότου αυτά να είναι πραγματικά επικείμενα (…) Πρώτα όμως θα επικοινωνήσουμε μεταξύ μας με διαφορετικό τρόπο».

Σε ερώτηση εάν ο Αντρέας Μιχαέλις εξακολουθεί να θεωρείται ο κατάλληλος για τη θέση του Γερμανού πρέσβη στην Ουάσινγκτον, ο κ. Φίσερ δήλωσε ότι πρόκειται για πολύ έμπειρο διπλωμάτη και υπογράμμισε ότι είναι καθήκον των πρεσβευτών να μεταφέρουν τις τάσεις και τις εξελίξεις στη χώρα που βρίσκονται.

«Αν σταματήσουμε τώρα να στέλνουμε αναφορές, από φόβο ότι θα διαρρεύσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, τότε και εμείς ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση και υπουργείο Εξωτερικών θα χάσουμε τα μάτια και τα αυτιά μας στον κόσμο και κανείς δεν το θέλει αυτό. Δημοκρατίες όπως η δική μας εξαρτώνται από τους ανθρώπους που σκέφτονται και αναλύουν χωρίς όρια. Αυτό ισχύει για τις ξένες αντιπροσωπείες μας σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, οι πρέσβεις βάζουν τα αυτιά τους στο έδαφος στις χώρες υποδοχής τους και στη συνέχεια αναφέρουν γι' αυτό - ανεξάρτητα από το εάν κατόπιν θα το μοιραστούμε ένας προς έναν ή όχι. Είναι σημαντικό να αναφέρουν και να μας δίνουν την εκτίμησή τους από το πεδίο», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

