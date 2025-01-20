Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Γ.Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομόλογό του: Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό στο επίκεντρο συζήτησης

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπ.Εξ. στο Χ «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και διεθνή και περιφερειακά θέματα»

Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπ.Εξ. στο Χ «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και διεθνή και περιφερειακά θέματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

