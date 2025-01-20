Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπ.Εξ. στο Χ «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και διεθνή και περιφερειακά θέματα».

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης 🇬🇷 είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας 🇨🇾 Κωνσταντίνο Κόμπο.

Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και διεθνή και περιφερειακά θέματα.@CyprusMFA @ckombos pic.twitter.com/CX5GmJFDvl — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 20, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.