Διεξαγωγή συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ για να «υπηρετήσει το σχέδιο μιας πορείας στον λαό», όπως τόνισε. Πρόσθεσε πως «το συνέδριο είναι μια ευκαιρία, όχι για μια εσωτερική συζήτηση, αλλά για μια συζήτηση με την κοινωνία, για την κοινωνία». «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναμπεί στην κοινωνία. Μας ακούει ο κόσμος. Δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Από την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας απουσιάζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, που βρίσκεται σε παγκόσμιο συνέδριο δημάρχων, στο Ρίο της Βραζιλίας, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης μετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναγνώρισε πως το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται «αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν» υπογράμμισε.

Τόνισε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει άλλο σχέδιο απέναντι στη ΝΔ και δίνει μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα, που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Ήταν μια στιγμή ανάτασης και θα έλεγα μια σημαντική στιγμή στη νεότερη ιστορία της παράταξής μας, όπου μετά από πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαμε εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Δεξιά. Δεν νομίζω ότι πιστεύαμε στην αρχή αυτής της προσπάθειας ότι θα έρθει τόσο σύντομα αυτή η ώρα, εμείς να προτείνουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε συγκεκριμένα.

Άφησε ωστόσο αιχμές για πολυφωνία από τα κορυφαία στελέχη υπογραμμίζοντας: «Τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική. Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Για αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, με υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ενότητα είναι η μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα. Μόνο έτσι θα μας ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός», συμπλήρωσε.

«Ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα - με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου. Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση. Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; "Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο"; Οι ίδιοι που ήταν, είναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημά τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα. Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι' αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε», συνέχισε ο κ Ανδρουλάκης.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στο έργο που αναλαμβάνει η επιτροπή ψηφοδελτίων υπό το ιστορικό στέλεχος Πέτρο Λάμπρου και ανακοίνωσε ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης αναλαμβάνει την Επιτροπή Διεύρυνσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε έντονα τη ΝΔ για δημιουργία καρτέλ κι ασύδοτη λειτουργία της αγοράς καθώς και πως «τώρα τι βλέπουμε; ΕΛΤΑ; Τράπεζες; 'Άλλα έλεγαν τον Σεπτέμβρη, άλλα κάνουν τον Νοέμβρη. Η περιφέρεια ερημώνει -και δεν μιλάμε πλέον για τα χωριά-φαντάσματα, μιλάμε και για τις κωμοπόλεις. Πρέπει να μιλήσουμε, όπως την 3η Σεπτέμβρη, πολύ καθαρά για την περιφερειακή ανάπτυξη. Με πυλώνες τις υποδομές, τα οδικά δίκτυα, τα τρένα και την ενέργεια. Όπου κι αν πάω, όλοι οι παραγωγικοί φορείς της περιφέρειας, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, αγκαλιάζουν το πρόγραμμά μας για την ενέργεια. Δεν σας θέλουμε πελάτες της ολιγαρχίας, σας θέλουμε παραγωγούς της ενέργειάς σας. Θα είστε και παραγωγοί και πωλητές ενέργειας και όχι πελάτες της ολιγαρχίας. Αυτό για εμάς είναι η πράσινη μετάβαση».

Επισήμανε την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και προανήγγειλε πρωτοβουλίες για σημαντικές μεγάλες εθνικές αλλαγές στην Αναθεώρηση του Συντάγματος όπως για το άρθρο 86 κι άλλες διατάξεις θεσμικών αλλαγών και αναγκαίων θεσμικών αντίβαρων που έχει ανάγκη ο τόπος.

«Το ΠΑΣΟΚ αν θέλει να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση εμπιστοσύνης που εκ νέου σκεπάζει τη χώρα μας μετά τα μνημόνια -τότε ήταν βαθιά οικονομική, τώρα είναι και κοινωνική και οικονομική και θεσμική. Πρέπει να βρεθεί δίπλα στον πολίτη και όχι στα λόγια ούτε από τα κανάλια», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.