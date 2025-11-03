Μετά από την άφιξη της το Σάββατο και το διήμερο των εορταστικών εκδηλώσεων, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ετοιμάζεται τώρα να πιάσει επισήμως δουλειά.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα γίνει αύριο το μεσημέρι δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, για την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων της.

« Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες Πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ (Harriet E. Berg), του Καναδά Σόνια Θίσσεν (Sonya Thissen) και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle), οι οποίες θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους» όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.