Κικίλιας για Κηφισό: Το σημείο θα πρέπει να ελεγχθεί από πολιτικούς μηχανικούς

«Τις φυσικές καταστροφές θα συνεχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ιεραρχώντας πρώτα απ΄ όλα την αξία της ανθρώπινης ζωής» δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι χθες τη νύχτα στις έντονες βροχοπτώσεις της Ρόδου, ο μηχανισμός λειτούργησε για ακόμη μια φορά αποτελεσματικά.

Όπως είπε, είπε μετά από αίτημα του δημάρχου- όπως προβλέπεται- εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στο νησί. «Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, που όμως αντιμετωπίστηκαν από την Πυροσβεστική και τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ένα ζευγάρι από από το αυτοκίνητο του, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ξαναλέω, όμως, ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ραγδαία καιρικά φαινόμενα, είναι απόρροια της κλιματικής κρίσης. Και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτό με νέες τεχνολογίες, επενδύσεις στην πολιτική προστασία, και εκπαίδευση των εθελοντών και των πολιτών», τόνισε ο Υπουργός. Πρόσθεσε, δε, ότι στα 10 χρόνια των μνημονίων και των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών δεν υπήρχε η δυνατότητα το ελληνικό κράτος να κάνει αλλαγές και παρεμβάσεις με αποτέλεσμα «το 2019 να αντιμετωπίσουμε ως νέα Κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη πίεση στα προβλήματα που είχαν οι υποδομές σε όλη τη χώρα. Αυτά ιεραρχούνται ως προς την κρισιμότητα και αντιμετωπίζονται. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κηφισό, θυμάστε ότι καταδρομικά πέρυσι έκανα αυτοψίες και ήλεγξα και τα υπόλοιπα ρέματα της Αττικής, ιεραρχώντας ως πρώτη προτεραιότητα τον καθαρισμό τους. Χαίρομαι που ο νέος Περιφερειάρχης ο κύριος Χαρδαλιάς έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Και οι δήμαρχοι σε ό,τι τους αναλογεί, πρέπει να καθαρίζουν φρεάτια, σιφόνια, και ούτω καθεξής».

Σχετικά με την ανθεκτικότητα των έργων στην Αττική, υπογράμμισε ότι «εάν και εφόσον οι ειδικοί κρίνουν ότι η διάμετρος των έργων ή το βάθος τους δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο του νερού, θα πρέπει να δούμε πρώτα από όλα πώς προστατεύουμε τον κόσμο και έχω εξηγήσει τι θα κάνουμε αν και εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο. Αν είναι τέτοια η ραγδαιότητα ενός φαινομένου τότε θα ηχήσει το 112 για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας. Τα σχολεία, οι δημόσιες υπηρεσίες και ο ιδιωτικός τομέας θα είναι κλειστά, και θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση/τηλεργασία και το νέο σώμα διαλειτουργικότητας που έχουμε φτιάξει (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις) θα είναι στο πεδίο με 5.000 στελέχη».

Τέλος, αναφορικά με τη λίμνη που εντόπισαν σπηλαιολόγοι σε εγκιβωτισμένα τμήματα του Κηφισού, ο κ. Κικίλιας είπε ότι έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθ. Λέκκα, ο οποίος δεν πιστεύει ότι τίθεται θέμα στατικής επάρκειας και το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο σε τέτοιες περίκλειστες κατασκευές, ωστόσο το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να ελεγχθεί από πολιτικούς μηχανικούς. «Εγώ αυτό το οποίο έκανα είναι το εξής: Μίλησα με τον κ. Λέκκα, σύμφωνα με τον οποίο, η εθνική οδός είναι θεμελιωμένη επί φρεατοπασσάλων με βάθος πάκτωσης 15 μέτρα, και η διάβρωση δεν επηρεάζει, καθώς αφορά το μπετόν καθαριότητας. Μίλησα με τον κ. Υφυπουργό, τον Νίκο Ταχιάο, σε ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Υποδομών, και μου είπε ότι θα έχουν μια σύσκεψη την Τρίτη με τους μηχανικούς. Η Περιφέρεια έχει την ευθύνη του καθαρισμού, έγινε αυτό και της συντήρησης, οπότε πρέπει να δούμε με το Νίκο Χαρδαλιά τι άλλο θα γίνει. Και σας είπα, η δική μας προτεραιότητα ως Πολιτική Προστασία αφορά πρώτα απ΄ όλα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή. Αν κι εφόσον απαιτηθούν κι άλλα μέτρα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα τα πάρουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

