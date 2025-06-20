Αύξηση 0,7% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Απριλίου 2024, ενώ αύξηση 0,2% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2024 προς τον Απρίλιο 2023, και πλέον αριθμεί 1.833 πλοία.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 35.160.808 κόρους και παρουσίασε μείωση 3,4% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2024, έναντι μείωσης 3,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2024 προς τον Απρίλιο 2023
