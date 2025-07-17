Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνου Πλεύρη, με τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, κ. Andreas Kindl.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός ενημέρωσε διεξοδικά τον Γερμανό Πρέσβη για όλες τις πτυχές του νέου νομοσχεδίου που αφορά στην παράνομη μετανάστευση, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.
Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε πως η εφαρμογή μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής από την Ελλάδα, δεν θα βοηθήσει μόνο τη χώρα μας, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στις αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις.
Ο κ. Kindl εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της Γερμανίας για τη νέα πολιτική προσέγγιση της Ελλάδας και τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινές προκλήσεις.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας, ιδίως στον τομέα των επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα παραμονής, καθώς και στη συνέχιση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.
