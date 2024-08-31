Λογαριασμός
Πολάκης: Καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Με μεταμεσονύχτια ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Παύλος Πολάκης

Επιμένει στη διατήρηση του  εσωκομματικού μετώπου ο Παύλος Πολάκης καθώς με νυχτερινή ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι «ήρθε ο καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο βουλευτής Χανίων, σε μια έμμεση αναφορά στον γάμο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, σχολίασε χαρακτηριστικά «Τώρα που τέλειωσε…» και πρόσθεσε ότι είναι «καιρός για σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση».

O κ. Πολάκης ανέφερε στην ανάρτησή του:

Αντε καλο ξημερωμα.
Τωρα που τελειωσε ……..

Ήρθε ο:

«Καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

-Καιρός για σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση

-Καιρός να βάλουμε πλώρη να τους ρίξουμε

-Καιρός για πρόγραμμα και σχέδιο ανάταξης της κοινωνικής πλειοψηφίας σε σύγκρουση με τη διαπλοκή».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης
