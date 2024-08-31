Πολάκης: Καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Επιμένει στη διατήρηση του εσωκομματικού μετώπου ο Παύλος Πολάκης καθώς με νυχτερινή ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι «ήρθε ο καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».
Ο βουλευτής Χανίων, σε μια έμμεση αναφορά στον γάμο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, σχολίασε χαρακτηριστικά «Τώρα που τέλειωσε…» και πρόσθεσε ότι είναι «καιρός για σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση».
O κ. Πολάκης ανέφερε στην ανάρτησή του:
Αντε καλο ξημερωμα.
Τωρα που τελειωσε ……..
Ήρθε ο:
«Καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
-Καιρός για σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση
-Καιρός να βάλουμε πλώρη να τους ρίξουμε
-Καιρός για πρόγραμμα και σχέδιο ανάταξης της κοινωνικής πλειοψηφίας σε σύγκρουση με τη διαπλοκή».
- Γεωργιάδης: 91% κάλυψη του προσωπικού στο Νοσοκομείο Λήμνου
- Ανακωχή «περιορισμένης διάρκειας» στον ΣΥΡΙΖΑ; Πληροφορίες για «βιτριολική» επιστολή Σπίρτζη στην Επιτροπή Δεοντολογίας
- Ερντογάν: «Δεν περιοριζόμαστε στα σύνορά μας - Από την Αδριατική μέχρι τις στέπες της Ασίας, από τον Καύκασο μέχρι την Αφρική»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.