Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ως βασικό στόχο τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ως βασικό στόχο τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα το επιτρέψει. Απαιτείται άμεση ολοκλήρωση της έρευνας, που καθυστερεί με ευθύνη της κυβέρνησης, και να έρθουν όλα τα στοιχεία στη Βουλή.

Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για Δικαιοσύνη στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.