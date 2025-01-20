Σκυλακάκης: Το β’ τρίμηνο του 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία

Τα έργα ορεινής υδρονομίας που ξεκινούν στη Θεσσαλία, είναι μέγιστης αποτελεσματικότητας και δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλείου Κόκκαλη με θέμα την «αντιπλημμυρική θωράκιση Θεσσαλίας».

Τα έργα ορεινής υδρονομίας είναι μέγιστης αποτελεσματικότητας, και αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των κομμάτων, που κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια, (διότι) έχουν να γίνουν 30 με 40 χρόνια. Και αυτό είναι ένα ατύχημα, διότι όντως είναι τα πιο αποτελεσματικά έργα είπε ο κ. Σκυλακάκης σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή «είναι η πρώτη φορά που πράγματι ξεκινούν».

Όπως είπε, «υπογράφτηκαν το Νοέμβριο του 2024 δύο συμβάσεις μεταξύ ΥΠΕΝ και ΤΑΙΠΕΔ συνολικού ύψους 215 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν σε έργα ορεινής υδρονομίας και διαχειριστικές μελέτες με δυνατότητα επέκτασης, για να μπορούμε να πάμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, έως και τα 600 εκατομμύρια Euro». Σημείωσε μάλιστα ότι «η υλοποίηση του προγράμματος, έχει ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2024 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2027, για την πρώτη φάση των έργων ύψους 200 εκατομμυρίων και ως το πρώτο τρίμηνο του 2029 για τον υπόλοιπο προϋπολογισμό: Για τη Θεσσαλία δηλαδή μιλάμε για ολοκλήρωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2027»

Ο ερωτών βουλευτής ζήτησε ενημέρωση για το σύνολο των αντιπλημμυρικών έργων και όχι μόνο για τα έργα αρμοδιότητας του κ. Σκυλακάκη. Είπε, επίσης ότι, ενώ ο υπουργός μιλά για ολοκλήρωση των έργων το β' εξάμηνο του 2027, ο περιφερειάρχης έχει προβλέψει ότι τα έργα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2026.

Επανερχόμενος, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι, πλέον της χρηματοδότησης για τη Θεσσαλία, γίνεται προσπάθεια για επιτάχυνση των έργων ορεινής υδρονομίας στην Αττική, «που είναι η δεύτερη περιοχή που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων. Και εδώ επίσης έχουμε δεκαετίες να δούμε έργα ορεινής υδρονομίας» πρόσθεσε ο κ. Σκυλακάκης επισημαίνοντας ότι και Αττική είναι ένα λεκανοπέδιο, με άλλα χαρακτηριστικά από τη Θεσσαλία, αλλά έχει και αυτή γύρω-γύρω βουνά και έχει και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

