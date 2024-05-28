Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές στέλνουν τις σχετικές κλήσεις για τη συμμετοχή σε εφορευτική, διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι υπάρχει και αποζημίωση 40 ευρώ για όσους συμμετέχουν.

«Καταβάλλαμε μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούν κονδύλια και προβλέπεται η σχετική αποζημίωση που είναι αφορολόγητη», σημείωσε.

Για τους επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού ΑΣΕΠ που δεν έχουν προσληφθεί ενώ σχεδιάζεται από την κυβέρνηση, δεύτερος, κλήθηκε επίσης να απαντήσει η υπουργός Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι έχουν προσληφθεί μόλις 15 από τους 14.837 επιτυχόντες.

«Εντός Ιουνίου θα έχουμε αποτελέσματα για τους επιτυχόντες ΤΕ, τον Ιούλιο για τους ΠΕ ενώ ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ έχει δώσει αναλυτική ανακοίνωση με τα επόμενα στάδια» σημείωσε η κ. Κεραμέως

