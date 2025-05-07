Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έχει αυτήν την ώρα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ο οποίος έφθασε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την υποδοχή του Αιγύπτιου Προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο, χαρακτήρισε τη συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου ως «υπόδειγμα προς το διεθνές στερέωμα».

Τόνισε ότι «η μακραίωνη σχέση μας, η οποία άντεξε στις προκλήσεις των αιώνων, βασίζεται στη φιλία και τη συνεργασία. Αυτές ακριβώς οι σχέσεις αντανακλούν τον πυρήνα των αρχών του ΟΗΕ».

Στη συνέχεια επισήμανε πως υπάρχει ακόμα περιθώριο ενίσχυσης αυτής της σχέσης. «Βλέποντας τους εκπροσώπους των δύο χωρών, διαπιστώνω ότι τα περιθώρια συνεργασίας καλύπτουν ευρύ φάσμα, από την ασφάλεια και την εκπαίδευση έως τον πολιτισμό».

Κλείνοντας, υπογράμμισε:

«Η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι πυλώνες σταθερότητας και οφείλουν να συνεννοούνται απέναντι σε εκείνους που προκαλούν μόνο δυστυχία».

«Φίλος μας ο ελληνικός λαός»

Από την πλευρά του, ο Αλ-Σίσι ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για τη θερμή υποδοχή, υπενθυμίζοντας ότι αυτή είναι η πέμπτη του επίσκεψη στην Ελλάδα – γεγονός που, όπως σημείωσε, «αποδεικνύει τη θετική πορεία των διμερών σχέσεων».

«Θέλω να μου επιτρέψετε να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στον φίλο ελληνικό λαό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Αίγυπτος τάσσεται υπέρ της ειρήνης και ο συντονισμός μεταξύ μας αποβλέπει στη σταθερότητα της περιοχής, συνέχισε ο κ. Αλ Σίσι αναφερόμενος στο περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών.

Επικεντρωνόμαστε στο θέμα της Γάζας, προσπαθούμε για την κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή των ομήρων, πρόσθεσε ο κ. Σίσι.

Κάνοντας αναφορά στο μεταναστευτικό ο πρόεδρος της Αιγύπτου σημείωσε ότι υπάρχουν 9 εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τη Γάζα και να πάνε στην Αίγυπτο. «Εμείς θέλουμε οι Παλαιστίνιοι να μείνουν στη Λωρίδα της Γάζας» τόνισε στο πλαίσιο αυτό.

Από το 2016 η Αίγυπτος δεν ήταν μια γέφυρα για να φύγουν οι μετανάστες προς την Ευρώπη, σημείωσε ακόμα ο κ. Αλ Σίσι συμπληρώνοντας «αυτό για εμάς είναι ένα ηθικό και ανθρωπιστικό θέμα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους Ευρωπαίους εταίρους μας»

«Εμείς λέμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση, αλλά συντονισμό χρειάζεται και η νόμιμη μετανάστευση» συνέχισε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

«Και εμάς και την Ελλάδα μας ενδιαφέρει η σταθερότητα» κατέληξε.

