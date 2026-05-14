Άγριος Καυγάς Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη

Της Άντζυ Κούκη

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια, προς το τέλος της συνεδρίασης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής εξαπέλυσε πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τις δικογραφίες που αφορούν εκείνη και διαβιβάστηκαν στην Βουλή. Πρόκειται για 5 συνολικά δικογραφίες, μία από τον υπουργό υγείας και άλλες τέσσερις με μηνυτές δικαστές και αστυνομικούς από την Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που καλείται αύριο να βρεθεί ενώπιον της επιτροπής δεοντολογίας, έκανε λόγο για «παρακράτος» με τα βέλη της να στοχεύουν τόσο τον Άδωνι Γεωργιάδη, όσο και τον υπουργό δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη. «Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγορους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Εκεί που έπρεπε γονυπετείς να ζητάνε συγνώμη οργανώνουν μηνύσεις δικαστών αστυνομικών και παραγόντων της Λάρισας, με εντολή Φλωρίδη και Σεβαστίδη για να πάνε κατηγορούμενους τους γονείς τους συνηγόρους και εμένα. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη «θα σας κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα σας βάλω φυλακή». Πρωτοφανές», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην συνέχεια πήρε τον λόγο για να της απαντήσει επί προσωπικού χαρακτηρίζοντάς την «υποκρίτρια». «Η κυρία μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλω, σε κρίση, εγώ είμαι φυσιολογικός. Κα πρόεδρε και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κα Κεφαλά που κάθεται δίπλα σας. Έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας που είναι ανεξάρτητη αρχή.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η συνέχεια θα δοθεί αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει νωρίς το πρωί, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καλείται ενώπιον των μελών της, ώστε να τοποθετηθεί. Η Ολομέλεια θα πάρει την τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την Τρίτη 19 Μαΐου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.