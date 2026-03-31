Σειρά συναντήσεων είχε ο υπουργός Εθνκής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την σημερινή επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τον υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Al Ain του 'Αμπου Ντάμπι, ο υπουργός Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις της χώρας, Μοχάμεντ Μπιν Μουμπάρακ (Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο "Khalifa Bin Zayed Air College", αντηλλάγησαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ (Mohamed bin Zayed Al Nahyan). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του 'Αμπου Ντάμπι και ο υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ.

Τέλος, ο κ.Δένδιας συναντήθηκε, επίσης στο 'Αμπου Ντάμπι, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας.

