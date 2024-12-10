Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Αλέξης Χαρίτσης πρότεινε τον Χρήστο Ράμμο για πρόεδρο της Δημοκρατίας και η συζήτηση όχι μόνο για τον επόμενο ένοικο της Ηρώδου Αττικού, αλλά για την πιθανή σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων «φούντωσε». Συνεχίζοντας το «πρέσινγκ» προς τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς κάλεσε σε συνάντηση τους Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει καταφέρει να φέρει στο προσκήνιο μια συζήτηση που μέχρι την περασμένη εβδομάδα γινόταν μόνο πίσω από τις κλειστές πόρτες των κομμάτων. Στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Κουμουνδούρου αισθάνθηκαν άβολα. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν είναι εύκολο να απορρίψει τον ανώτατο δικαστικό που χειρίστηκε την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ το πόσο στριμώχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε από το γεγονός πως ο Σωκράτης Φάμελλος έχει «φωτογραφίσει» κατά πολλούς την υποψηφιότητα Ράμμου, χωρίς να ανοίγει όμως περαιτέρω τα χαρτιά του. Στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο είπε πως «δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός κόμματος». Με δεδομένο πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει πλέον στο στόχαστρό του το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανό να είδε πως αν και το κόμμα του δώσει το «πράσινο φως» για τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απομονωθεί και θα φανεί πως συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία.

Η «εξίσωση» είναι ιδιαιτέρως δύσκολη γιατί δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψιν η πρόταση που κάνει η πλειοψηφία. Η υπομονή μέχρι τον Ιανουάριο είναι απαραίτητη για τα χαρακτηριστικά του προσώπου που θα προταθεί. Ο Αλέξης Χαρίτσης στο προσκλητήριο που έκανε ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κατά την διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας χρειάζεται να αμφισβητηθεί η ψευδεπίγραφη συναίνεση που ζητά ο Πρωθυπουργός που ευθύνεται για τις βαθιές πληγές στο κράτος δικαίου και να μπει φραγμός στην αλαζονεία μιας αυταρχικής και αντικοινωνικής κυβέρνησης. Θεωρώ ότι το ζήτημα της υπεράσπισης του κράτους δικαίου οφείλει να είναι σημείο συνάντησης, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των συνταγματικών κανόνων και εγγυήσεων, που αποτελούν την ελάχιστη διαδικαστική προϋπόθεση για την ουσιαστικά δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος».

Με τις άλλες δυνάμεις τα πράγματα αρχίζουν να μπλέκονται. Δεν θέλουν να χάσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά φαίνεται πως η Νέα Αριστερά τους πρόλαβε. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Αλέξη Χαρίτση σε εύλογο χρόνο. Συμπλήρωναν πως «όσον αφορά το ζήτημα της προεδρίας της Δημοκρατίας έχουμε δηλώσει ότι αυτή η συζήτηση είναι πρόωρη, δεν χρειάζονται βεβιασμένες κινήσεις». Θεωρούν πως ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που θα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος. Από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν πως το βασικό του μέλημα δεν είναι να καταγραφεί μια μειοψηφική προοδευτική πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά να εκλεγεί πρόεδρος με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, όλα δείχνουν, πως θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο ακόμα. Κομματικά στελέχη τονίζουν πως «θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα, μετά τον προϋπολογισμό, τα συλλογικά μας όργανα για αυτό το ζήτημα και θα απαντήσουμε και στο αίτημα Χαρίτση». «Δεν είμαστε αρνητικοί στο διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά όλα πρέπει να γίνουν στην κατάλληλη ώρα», συμπληρώνουν, θέλοντας να δείξουν πως κρατούν τις «πόρτες» με τη Νέα Αριστερά ανοιχτές.

Από τον Περισσό είναι σαφές πως θα καταψηφίσουν οποιαδήποτε πρόσωπο προταθεί, όπως κάνουν πάντα. Θεωρούν ότι ο θεσμός του προέδρου της Δημοκρατίας είναι κατ' εξοχήν αντιλαϊκός. Όπως ανέφερε και ο Νίκος Καραθανασόπουλος την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή σημειώνουν πως ο Χρήστος Ράμμος κράτησε συγκεκριμένη στάση όσον αφορά τις υποκλοπές στο ΚΚΕ, θεωρώντας τις ανύπαρκτες.

Επιφυλακτική εξακολουθεί να είναι η στάση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πιστεύει πως είναι κρίσιμο να ανανεωθεί η θητεία του Χρήστου Ράμμου στην ΑΔΑΕ, καθώς είναι εγγυητής της ακεραιότητας της λειτουργίας της Αρχής σε πείσμα των εξόφθαλμων παρεμβάσεων που γίνονται από την κυβέρνηση. Ουσιαστικά αυτή η πρόταση επισφραγίζει τη λήξη της θητείας του που είναι κάτι που δεν το θέλουν στην Πλεύση Ελευθερίας. Αν και «χρυσή τομή» δεν φαίνεται πως θα βρεθεί τα τέσσερα κόμματα αριθμούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή 75 βουλευτές.

