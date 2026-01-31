Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος δημιουργεί ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, από την οποία θα εκλέγονται τρεις βουλευτές.

Κάθε πολιτικό κόμμα που έχει συνδυασμούς σε τρία τέταρτα της Επικράτειας μπορεί να προτείνει έως πέντε υποψηφίους σε αυτή την περιφέρεια, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο εκλογέων εξωτερικού.

Επαναφέρεται το ψηφοδέλτιο Επικρατείας με 12 από τις 15 έδρες, όπως ίσχυε πριν τις εκλογές του 2019, χωρίς αλλαγές στον αριθμό εδρών άλλων εκλογικών περιφερειών.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος το νομοσχέδιο με τον εύγλωττο τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, από την οποία θα εκλέγονται τρεις βουλευτές. Κάθε κόμμα που έχει συνδυασμούς στα ¾ της Επικράτειας μπορεί να έχει έως πέντε υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο εκλογέων εξωτερικού. Ο εκλογέας θα μπορεί να επιλέξει έναν υποψήφιο του κόμματος που επιλέγει.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας επανέρχεται στις 12 από τις 15 έδρες, όπως ακριβώς ίσχυε έως και τις εκλογές του 2019. Ο αριθμός των εδρών δεν μεταβάλλεται σε καμία άλλη εκλογική περιφέρεια.

Η κατανομή των εδρών της εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατανομή των εδρών στις λοιπές τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Η υποχρέωση ποσόστωσης φύλου δεν αφορά το ψηφοδέλτιο της νέας εκλογικής περιφέρειας.

Παράλληλα προβλέπει την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές. Το μέτρο εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024, στις οποίες συμμετείχαν 36.645 ψηφοφόροι εκτός Ελλάδας.

Ως εκλογείς εκτός επικρατείας θεωρούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

Η υποβολή της αίτησης για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου θα είναι δυνατή έως την επόμενη ημέρα από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος διάλυσης της Βουλής.

Να σημειωθεί ότι για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις αυτές στις επόμενες βουλευτικές εκλογές χρειάζεται να ψηφιστούν από τα 2/3 της Βουλής, δηλαδή από τουλάχιστον 200 βουλευτές. Αλλιώς η νέα εκλογική περιφέρεια θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες, ενώ η επιστολική ψήφος δεν θα εφαρμοστεί καθόλου και η ψηφοφορία για όλες τις εκλογές θα γίνεται με φυσική παρουσία στα εκλογικά κέντρα.

Το νομοσχέδιο θα είναι αναρτημένο για σχόλια και προτάσεις στον διαδικτυακό τόπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) έως τις 16 Φεβρουαρίου στις 09:00 το πρωί.

Απ.Μ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

