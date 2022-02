Διαβεβαιώσεις για τον εφοδιασμό της Ελλάδας με φυσικό αέριο παρείχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκου Δένδια μετά τη συνάντησή τους στη Μόσχα.

Ο κ. Λαβρόφ είπε ότι το 40% του φυσικού αερίου που φτάνει στην Ελλάδα προέρχεται από τη Ρωσία ενώ με επιπρόσθετη συμφωνία συμπληρώνεται η σύμβαση έως το 2026.

Χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνεργασία Αθήνας – Μόσχας και σε ζητήματα άμεσης επέμβασης, επισημαίνοντας τη συνδρομή των ρωσικών τεχνικών μέσων στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι.

Δένδιας: Τα τρία σημεία που έθεσε στον κ. Λαβρόφ

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα ακούει με προσοχή τις ρωσικές ανησυχίες αλλά λαμβάνει υπόψιν της και τις ανησυχίες των υπολοίπων χωρών, ενώ τάσσεται πάντα υπέρ του ανοιχτού διαλόγου με τη Μόσχα. «Μια σύγκρουση δεν θα έχει κανέναν νικητή, θα είμαστε όλοι χαμένοι» τόνισε ο Έλληνας διπλωμάτης.

Ειδικά για την Ουκρανία ο κ. Δένδιας είπε ότι ανέδειξε τρία σημεία:

Η Τουρκία εκμετάλλευεται ότι η διεθνής προσοχή είναι αλλου στραμμένη

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι ενημέρωσε τον κ. Λαβρόφ για τη συνεχιζόμενη αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είπε, η Τουρκία προφανώς εκμεταλλεύεται ότι η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη σε άλλο σημείο του πλανήτη και θέτει ανυπόστατες αξιώσεις για ζητήματα που αφορούν την ελληνική κυριαρχία.

Ο υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε ότι η χώρα μας παγίως τάσσεται υπέρ του εποικοδημητικού διαλόγου, αλλά θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εθνική της αξιοπρέπεια έναντι οιασδήποτε απειλής.

Λαβρόφ σε Δένδια: Κάντε παράπονά στους δυτικούς συμμάχους σας για την Τουρκία

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Ρώσου διπλωμάτη για την τουρκική προκλητικότητα εν μέσω της κρίσης στην Ουκρανία. Σχολίασε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τα παράπονά της προς τους δυτικούς της συμμάχους «επειδή φουσκώνουν τη φασαρία αυτή εκ του μηδενός για να προωθήσουν προφανώς τα δικά τους συμφέροντα».

Επανέλαβε ότι η Μόσχα τάσσεται σταθερά υπέρ της διευθέτησης των ελληνοτουρκικών διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και πως η Ρωσία θα είναι έτοιμοι στο βαθμό που περνά από το χέρι της να συνδράμει για τη δημιουργία συνθηκών διευθέτησης.

Τουρκία, η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχει εκδώσει casus belli

Ειδικά για τα περί αποστρατιωτικοποίησης, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Άγκυρα διατηρεί μια στρατιά απέναντι από τα ελληνικά νησιά, ενώ έχει εκδώσει και casus belli, μια απειλή πολέμου -την μόνη στον πλανήτη, αν η Ελλάδα ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Δίκαιο της Θάλασσας.

Χαρακτήρισε απολύτως προσχηματικές τις τουρκικές αιτιάσεις, θυμίζοντας ότι η συμφωνία αποστρατιωτικοποίησης των Δωδεκανήσων ήταν μια συμφωνία που έγινε τότε υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης και συνεπώς η Τουρκία δεν αντλεί το παραμικρό δικαίωμα από αυτή.

Το tweet Δένδια μετά τη συνάντηση

«Είχαμε μια παραγωγική συζήτηση για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας στη βάση των ιστορικών δεσμών της Ελλάδας με τη Ρωσία, για την ασφάλεια στην Ευρώπη και για την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, έγραψε νωρίτερα στο Twitter ο κ. Δένδιας αμέσως μετά τη διμερή συνάντηση με τον κ. Λαβρόφ.

