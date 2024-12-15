Ν. Ανδρουλάκης: Η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι η χαρά των ολιγοπωλίων

«Η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι η χαρά των ολιγοπωλίων στα τρόφιμα, την ενέργεια, την ιδιωτική υγεία και τις τράπεζες. Το αποτέλεσμα είναι να διευρύνονται συνεχώς οι ανισότητες και η ελληνική κοινωνία να ζει με μειωμένες προσδοκίες σε ένα καθεστώς οικονομικής ανασφάλειας»αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στη «Καθημερινή».

Για την πρόταση του κόμματός του που αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κι αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «οι προτάσεις μας είναι πάντοτε ρεαλιστικές και σέβονται τα δημοσιονομικά όρια της χώρας» ενώ επισημαίνει ότι για τη ΝΔ το πιο αντιφατικό είναι «να μας κατηγορεί για λαϊκισμό, όταν ο Πρωθυπουργός πρότεινε την ώρα που η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας -το 2010- την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ και μάλιστα ακοστολόγητα. Κάτι που επανέλαβαν ως πρόταση και το 2019 από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Δεν τάζουμε, λοιπόν, λαγούς με πετραχήλια όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης για να κατακτήσει τη θέση του Πρωθυπουργού. Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι της μείωσης των φόρων: Η μείωση κάποιων συντελεστών που εφάρμοσε η σημερινή κυβέρνηση, έχει στηριχθεί στα υπερέσοδα από τους έμμεσους φόρους. Κοινώς, βολεύτηκαν με την ακρίβεια εις βάρος των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας», υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπογραμμίζει ότι «η ηγεμονία που απολάμβανε, αλλά λόγω αλαζονείας δεν αξιοποίησε εποικοδομητικά, η Νέα Δημοκρατία έχει λήξει. Το ΠΑΣΟΚ ασκώντας υπεύθυνη, αξιόπιστη και αποτελεσματική προγραμματική αντιπολίτευση ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση του και εισέρχεται πλέον σε κυβερνητική τροχιά. Πιστεύω ότι η προγραμματική σύγκριση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα βοηθήσει τους πολίτες να αντιληφθούν τα ουσιώδη στοιχεία της Πολιτικής και θα ανασυγκροτήσει το σημερινό κατακερματισμένο τοπίο»

«Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν στη θεσμική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Απαιτούνται πολιτικές που θα προστατεύουν το εισόδημα των πολιτών, θα ενισχύουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και θα μειώνουν τις ανισότητες. Κορυφαία ζητήματα είναι η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία που φθίνουν χρόνο με το χρόνο, η περιφερειακή ανάπτυξη, το δημογραφικό αλλά και η μείωση του κόστους παραγωγής που σχετίζεται με την ενέργεια και τους υδάτινους πόρους», συμπληρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Αντικρούει ως στρεψοδικία της ΝΔ ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προτείνει τον διοικητικό καθορισμό επιτοκίων καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει σε ένα μόνο ερώτημα εφαρμόζοντας την απόφαση 168/2024 του Αρείου Πάγου: « Επιτρέπεται οι τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια δανείων όταν ανεβαίνουν τα Euribor ή τα επιτόκια της ΕΚΤ και να μην αποδίδουν τη μείωση στο επιτόκιο του δανειολήπτη όταν τα Euribor ή τα επιτόκια της ΕΚΤ έχουν αντίστοιχα καθοδική πορεία;".

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δηλώνει πώς θα πάρει πρωτοβουλία να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης προτείνοντας ως βάση διαλόγου, η επιλογή να γίνεται από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία ώστε να πάψει να έχει μονοκομματικά χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας αναφέρει ότι σέβεται τις θεσμικές διαδικασίες και γι' αυτό και δεν θα συμμετέχει σε μια ακατάσχετη ονοματολογία. «Σεβόμαστε την κυρία Σακελλαροπούλου, αλλά η συζήτηση που άνοιξε, είναι πρόωρη», τονίζει . «Τιμώ απεριόριστα τον κ. Ράμμο, και τον Ευάγγελο Βενιζέλο που ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αγωνίστηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες για το συμφέρον της χώρας. Όπως όμως σας είπα, το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί όταν έρθει η ώρα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η συζήτηση είναι πρόωρη», απαντά σε σχετική ερώτηση ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η στρατηγική του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ηττήθηκε δύο φορές και κρίθηκε ως αποτυχημένη τόσο από τη θέση της αντιπολίτευσης όσο και από τη θέση της κυβέρνησης και τώρα θα κριθεί και η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ . Επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική που ακολουθεί είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση κι όσα στελέχη επιθυμούν να ενταχθούν και πάλι στο ΠΑΣΟΚ αυτό θα γίνει "στο φως του προσκηνίου κι όχι στο σκοτάδι των παρασκηνίων".

