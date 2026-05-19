Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Άγκυρα χαρακτήρισε «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς περί Γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας

Το τουρκικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «ωμότητες του ελληνικού στρατού» κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και επικαλέστηκε τη Συνθήκη της Λωζάνης

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης της 19ης Μαΐου στην Ελλάδα για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Η Τουρκία κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, την «εργαλειοποίηση της ιστορίας» και να κινηθεί σε πνεύμα συνεργασίας

Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους αντέδρασε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Ελλάδα, κατηγορώντας την Αθήνα ότι εργαλειοποιεί ιστορικά γεγονότα για πολιτικούς λόγους και αποδίδοντας στον ελληνικό στρατό «ωμότητες» κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται: «Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να θυμηθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όχι μόνο τις σφαγές κατά Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων που ξεκίνησαν με τη Σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821, αλλά και τις ωμότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων ομάδων στη Δυτική Ανατολία μετά την απόβαση στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Η 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της «Ημέρας Μνήμης του Ατατούρκ, Νεολαίας και Αθλητισμού».

Η Ελλάδα, με νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τον ισχυρισμό περί «Πόντου», προβάλλει, σύμφωνα με την Άγκυρα, αβάσιμες κατηγορίες κατά της χώρας μας χωρίς νομικό θεμέλιο, διευρύνοντας διαρκώς αυτούς τους ισχυρισμούς και διδάσκοντάς τους στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας.

Η Ελλάδα, της οποίας η απόπειρα εισβολής στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας» απέτυχε, επιχειρεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές θηριωδίες που διέπραξε, επαναφέροντας τον «αβάσιμο ισχυρισμό περί Πόντου». Τα εγκλήματα πολέμου και οι ωμότητες του ελληνικού στρατού έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις της Διασυμμαχικής Επιτροπής Έρευνας και στο άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

Καλούμε την Ελλάδα, αντί να διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα και να αναμοχλεύει εχθρότητες από το παρελθόν, να υιοθετήσει μια στάση που θα συμβάλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας».



Yunanistan’da 19 Mayıs 2026 Tarihinde Düzenlenen Bazı Etkinlikler ve Yapılan Açıklamalar Hk. https://t.co/Gaa2S5WtF0 pic.twitter.com/5ryWxS3F8p — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 19, 2026

Πηγή: skai.gr

