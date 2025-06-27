Προανακριτική για Καραμανλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διάθεση του υλικού της δικογραφίας - Η λίστα των 88 μαρτύρων που προτείνει

Κατά τη συνεδρίαση της Προανακριτικής για Κ. Αχ. Καραμανλή, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θ. Ξανθόπουλος ζήτησε να διατεθεί στα μέλη το υλικό της δικογραφίας για να μπορέσουν να επιτελέσουν τον ρόλο τους ως οιονεί εισαγγελικοί λειτουργοί, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο Θ. Ξανθόπουλος έκανε λόγο για «χρονικό μιας προειλημμένης απόφασης» από την πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής, η οποία οδηγεί στην αυτοακύρωση και αυτοναίρεση της Επιτροπής, καθώς αυτή δεν θα προχωρήσει στη συλλογή αποδεικτικού υλικού, ως οφείλει, ούτε θα καλέσει μάρτυρες, ώστε να καταλήξει σε τεκμηριωμένο πόρισμα. Παρότι πρόκειται για μια υπόθεση - τομή για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, η διαδικασία την οποία επιλέγει η πλειοψηφία κλείνει εσπευσμένα τις εργασίες, δίνει λάθος σήμα στην κοινωνία και ακυρώνει την εντολή που έχει η Επιτροπή από την Ολομέλεια να διερευνήσει την αλήθεια, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί νομιμοποιήσει αυτού του είδους τις πρακτικές που ακολουθούν το «μοντέλο Τριαντόπουλου», πρακτικές που εκθέτουν συλλογικά και συνολικά τη ΝΔ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία για μια ακόμα φορά επέλεξε έναν καταφανώς αντιθεσμικό τρόπο μόνο και μόνο για να προστατεύσει το πολιτικό της κεφάλαιο», σύμφωνα με την Κουμουνδούρου.

Στο μεταξύ, η «ΝΙΚΗ» αποχώρησε από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας μεθόδευση της κυβέρνησης, επειδή η πλειοψηφία δε δέχτηκε να χορηγηθεί αντίγραφο δικογραφίας στα μέλη της.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέγνωσε και τον κατάλογο των 88 μαρτύρων τους οποίους προτείνει να καλέσει η Επιτροπή:

Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός Γεραπετρίτης Γεώργιος, Υπουργός Εξωτερικών Σκέρτσος Χρήστος- Γεώργιος (Άκης), Υπουργός Επικρατείας Πλεύρης Αθανάσιος (Θάνος), Βουλευτής Ν.Δ. Ράπτη Ζωή, Βουλευτής Ν.Δ. Ξιφαράς Γεώργιος, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπ. Μεταφορών Παπαγεωργίου Βασίλειος, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Αγοραστός Κωνσταντίνος, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Φαλάρας Ευάγγελος, πρώην Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Χαρακόπουλος Αγάπιος, πρώην Αστυνομικός Δ/ντης Ν. Λάρισας Πινακάς Βασίλειος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Καραλής Βασίλειος, Υπάλληλος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας Μοσχόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος ΟΣΕ ( μέλος Συντονιστικού) Κίτσιος Λάμπρος, πρώην Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας Πουρνάρας Γεώργιος, πρώην Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Γερουλιάς Διονύσιος, Αξιωματικός ΔΑΕΕ Μητσογιάννης Νικόλαος, πρώην Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας Αλικάκος Γεώργιος , πρώην Δ/ντης ΔΑΕΕ Βασιλάκος Απόστολος, Πραγματογνώμονας Μπατζόπουλος Σταύρος, Πραγματογνώμονας Αγραφιώτης Παρασκευάς, Αστυνομικός Πανδρεμμένος Αθανάσιος, Εργολάβος Πανδρεμμένος Κωνσταντίνος, Εργολάβος Πανδρεμμένος Μάριος, Εργολάβος Ισκούδης Κωνσταντίνος, Υπάλληλος τεχνικής εταιρείας Γεωργαντάς Δήμος, Αστυνομικός Βλαχογιάννης Βασίλειος, Αστυνομικός Μπαντής Αθανάσιος, Αστυνομικός Ντίκου Μαρίνα, Πυρονόμος Κυριτσάκας Αχιλλέας, Πυρονόμος Πανταζής Χρήστος, Πυρονόμος Κοσμέτος Μιχαήλ, Πυρονόμος Τζαμαλής Απόστολος Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Σούρλα Μαρία Ανακρίτριας Λάρισας Γκουρμπάτσης Ανδριανός, πρώην Δ/ντης ΔΑΕΕ Μιχόπουλος Αχιλλέας, Χημικός Μηχανικός Γκλαβόπουλος Λάμπρος, τεχνικός σύμβουλος Νικολιδάκης Ελευθέριος, τεχνικός σύμβουλος Αλεξανδρής Ευάγγελος, νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας Anubis Coldcase K9 Team Χαλκιάς Ιωάννης-Κωνσταντίνος, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Προφυλλίδης Βασίλειος, Καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πυργίδης Χρήστος, Καθηγητής Σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Καρυστιανού Μαρία του Παναγιώτη, συγγενής θύματος Ασλανίδης Παύλος του Ιωάννη, συγγενής θύματος Κωνσταντινίδης Χρήστος του Ιωάννη, συγγενής θύματος Ηλιόπουλος Γεώργιος του Δημοσθένη Συγγενής θύματος Κωνσταντινίδης Χριστόφορος - Άγγελος του Χρήστου Χρυσούλα Χλωρού του Παναγιώτη Συγγενής θύματος Τσακίρη Αλεξάνδρα του Σωτηρίου (Τραυματίας) Τσαγκλή Ευδοκία του Σεργκέι,(Τραυματίας) Ηλιόπουλος – Βαβουλιώτης Δημοσθένης του Γεωργίου (Τραυματίας) Σούλα Κλεοπάτρα του Ιωάννη (Τραυματίας) Γενηδούνιας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών Ιορδανίδης Αλέξανδρος, Γραμματέας συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών Κατσιούλης Χρήστος – Πρόεδρος Επιτροπής ETCS Ζαβογιάννης Βασίλης – Πρόεδρος Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ από το 2013 /2017 Καλίτσης Παναγιώτης – Πρόεδρος Σωματείου Πτυχιούχων Μηχανικών ΟΣΕ Λεβέντης Θανάσης – Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ Μπαριανός Παντελής – Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Πατέρας Σπύρος – CEO OΣΕ μέχρι /2023 Κοτταράς Θανάσης – Αν. Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ απο 2020/2023 Σπηλιόπουλος Κώστας – CEO ΟΣΕ από 11/2019 εως 6/2020 και ΕΡΓΟΣΕ από 3/2013 εως 12/2014 Θεοχάρης Παναγιώτης – CEO ΟΣΕ 2017/2019 Θεοφανόπουλος Παναγιώτης - CEO ΟΣΕ 2009/2015 Τερεζάκης Παναγιώτης – CEO ΟΣΕ μετά τα Τέμπη , Ειδικός Συνεργάτης για θέματα τηλεδιοίκησης κτλ μέχρι τα Τέμπη, Διευθυντής Γραμμής ΟΣΕ την δεκαετία του 2000 Νικολάου Περικλής - CEO ΓΑΙΑ ΟΣΕ 2019/2023 Σχοίζας Θανάσης – CEO ΓΑΙΑ ΟΣΕ 2015/2019 Βίνης Χρήστος – CEO ΕΡΓΟΣΕ 2019/2023 Διονέλλης Χρήστος- CEO ΕΡΓΟΣΕ 2017/2019 Βούρδας Θάνος- CEO EΡΓΟΣΕ 2015/2017 Γενικός Γραμματάς ΥΜΕ αρμόδιος για μεταφορές 2017/2019 Σταθόπουλος Νίκος – Γενικός Γραμματέαας ΥΜΕ αρμόδιος για μεταφορές 2019/2020 Τσιαπαρίκου Ιωάννα – Πρόεδρος Ρ.Α.Σ. Μουτεβέλης Γιώργος – Γενικός Διευθυντής Ρ.Α.Σ. Τσαλίδης Φίλιππος – CEO TΡΑΙΝΟΣΕ 2016/2021 CapotortoMaurizzio – CEO Hellenic Train 2021 μέχρι σήμερα Bussoletti Luizi – Διευθυντής Ασφάλειας Hellenic Train Αναγνωστόπουλος Γιώργος – CEO ΕΕΣΣΤΥ και στέλεχος Hellenic Train μέχρι σήμερα Κολιοπούλου Στέλλα – Διευθύντρια Προσωπικού ΟΣΕ Στουρνάρας Ζαχαρίας – Διευθυντής ΔΙΣΥΣΗΚ ΟΣΕ Σαμπατακάκης Γρηγόρης – Γενικός Διευθυντής ΟΣΕ μέχρι Σεπτέμβριο 2019 Στυλιάρα Βίκυ – Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαίδευσης ΟΣΕ (ΚΕΚ ΟΣΕ) Λαμπρόπουλος Τάσος – Διεύθυνση Κυκλοφορίας ΟΣΕ Μηχανικός Καστρινάκης Κώστας – Εργαζόμενος ΟΣΕ υπεύθυνος για GSMR Κολλάτος Γιάννης – Συνταξιούχος Σταθμάρχης Λάρισας δούλευε στη Διοίκηση Λάρισας Σουρμελής Κώστας – Συνταξιούχος Σιδηροδρομικός, Μέλος του Προεδρείου της Π.Ο.Σ. Δεμερτζή Αικατερίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών από 28/02/2019 -28/02/2023 Πατσιαβός Γεώργιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, από 01/02/2022-28/02/2023 Πολάκις Ανδρέας, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.