Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Στέφανου Κασσελάκη

Εισοδήματα 8.372,85 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430,01 δολάρια από εισοδήματα από ακίνητα αλλοδαπής δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση το 2024.

Επίσης, έχει 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, εκ των οποίων ο ένας στη JP MORGAN, στον οποίο έχει καταθέσεις 1.631,32 ευρώ.

Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Όσον αφορά τα ακίνητα, ο κ. Κασσελάκης δηλώνει μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ. Ακόμη, έχει σε ποσοστό 50% την ιδιοκτησία 2 επιβατικών ΙΧ.

Ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του συζύγου του, Τάιλερ ΜακMπέθ.

Πηγή: skai.gr

