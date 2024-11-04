«Ο Στέφανος Κασσελάκης απόψε παραδέχτηκε την ήττα του θριαμβολογώντας γι' αυτήν. Παράλληλα χτίζει την επιχειρηματολογία του για την αμφισβήτηση του αποτελέσματος του συνεδρίου που θα είναι συντριπτικό εναντίον του», σημειώνουν πηγές των «87».

Καλή τύχη στον ίδιο και στο ‘business friendly' κόμμα του. Εκεί ίσως μπορεί να αποκλείει υποψήφιους συνέδρους, να διορίζει ‘ημέτερους' σε εφορευτικές επιτροπές και να κάνει νοθείες. Όχι στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία».

