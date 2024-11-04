Κασσελάκης: «Αυτή η σαρωτική νίκη δεν έχει πάνω το όνομά μου, έχει τη λέξη Δημοκρατία»

Για «σαρωτική νίκη» υπέρ του κάνει λόγο ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας ότι οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του «θα έπρεπε να αποδεχτούν το αποτέλεσμα -που είναι υπογεγραμμένο και ελεγμένο από κάθε ΟΜ και Νομαρχιακή- και να πάμε ομαλά στο Συνέδριο», όμως «αντί γι' αυτό, διάλεξαν να βγάζουν fake αποτελέσματα».

Ο κ. Κασσελάκης προσθέτει ότι «αφού ισχυρίζονται ότι είναι νικητές, δεν υπάρχει λόγος να ενεργοποιήσουν αύριο την επιτροπή νομιμοποίησης για να κόψουν συνέδρους». «Έχουν την πλειοψηφία; Πάμε στο συνέδριο λοιπόν με τους εκλεγμένους μας συνέδρους, κανονικά και δημοκρατικά», λέει, προσθέτοντας ότι «η ενεργοποίηση επιτροπής έκδοσης πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων για να κοπούν εκλεγμένοι σύνεδροι είναι μία πράξη που δεν έχει επιστροφή» και «θα γυρίσει μπούμερανγκ». «Όπως είδαμε όλοι, η δημοκρατία δεν εκβιάζεται», σχολιάζει.

Η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη:

«Σήμερα κάνατε το πρώτο μεγάλο βήμα για την επιστροφή της Δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ευχαριστώ τους χιλιάδες από εσάς που περίμεναν ακόμα και ώρες για να πιστοποιηθούν, μέσα στο οργανωτικό χάος. Ευχαριστώ όλους εσάς που δεν κατάφεραν να ψηφίσουν γιατί κόπηκαν παράνομα, όμως πήγαν στην κάλπη, ήταν εκεί. Αυτή η νίκη ανήκει και σ' εσάς.

Ευχαριστώ τους εκατοντάδες εθελοντές μας, τους συνεργάτες μου, όλες και όλους σας. Συγχαίρω όλους τους συνέδρους -με όποια πλευρά κι αν εξελέγησαν- και τους εύχομαι επιτυχή παρουσία στο Συνέδριο.

Αυτή η σαρωτική νίκη δεν έχει πάνω το όνομά μου. Έχει πάνω της γραμμένη τη λέξη Δημοκρατία. Δυστυχώς, εδώ και μήνες, μία μικρή ομάδα έχει αποφασίσει να διαγράψει τη λέξη αυτή από το λεξιλόγιό της. Σήμερα, θα έπρεπε να αποδεχτούν το αποτέλεσμα -που είναι υπογεγραμμένο και ελεγμένο από κάθε ΟΜ και Νομαρχιακή- και να πάμε ομαλά στο Συνέδριο. Αντί γι' αυτό, διάλεξαν να βγάζουν fake αποτελέσματα.

Όμως η νίκη που επικαλούνται είναι ευπρόσδεκτη. Αφού ισχυρίζονται ότι είναι νικητές, δεν υπάρχει λόγος να ενεργοποιήσουν αύριο την επιτροπή νομιμοποίησης για να κόψουν συνέδρους. Έχουν την πλειοψηφία; Πάμε στο συνέδριο λοιπόν με τους εκλεγμένους μας συνέδρους, κανονικά και δημοκρατικά.

Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου: Η ενεργοποίηση επιτροπής έκδοσης πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων για να κοπούν εκλεγμένοι σύνεδροι είναι μία πράξη που δεν έχει επιστροφή. Μας γυρίζει σε σκοτεινά χρόνια της μετεμφυλιακής Δεξιάς και θα αποτελέσει κηλίδα που θα μείνει για πάντα στο σώμα της Αριστεράς.

Μία τέτοια πράξη δεν θα γίνει ανεκτή από την ψυχή της παράταξης, που έδειξε και σήμερα τη δύναμή της. Και θα γυρίσει μπούμερανγκ. Όπως είδαμε όλοι, η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Η δημοκρατία δεν εμποδίζεται. Η δημοκρατία δεν αποκλείεται και δεν αποκλείει».

