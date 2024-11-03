Ανδρουλάκης: «Εθνική προτεραιότητα η ζωντανή Περιφέρεια»

Στο Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών ήταν το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συναντήθηκε με αγρότες στους οποίους ανέφερε ότι «είναι εθνική προτεραιότητα να έχουμε μια ζωντανή Περιφέρεια, ώστε να μένουν οι νέοι εδώ, να αξιοποιούν τις περιουσίες των οικογενειών τους και η χώρα μας κατ' επέκταση να είναι ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη».

Ειδικότερα για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου μετά τα λάθη στην κατανομή των επιδοτήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του κανονισμού λειτουργίας του ΕΛΓΑ καθώς και της αλγεινής εικόνας στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει τεθεί υπό ευρωπαϊκή εποπτεία.

Υπογράμμισε ως κεντρική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής τις ενεργειακές κοινότητες, καθώς υποστήριξε ότι «η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και όχι μία μπίζνα για μερικούς ολιγάρχες».

«Μία επένδυση συνεταιρισμών, αγροτών, κτηνοτρόφων, που θα παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και έτσι θα έχουμε συμψηφισμό και όφελος σε άλλους συντελεστές του κόστους παραγωγής» συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως «το ΠΑΣΟΚ θα είναι παντού και αυτό σημαίνει να ακούμε τον πολίτη και να συνδιαμορφώνουμε τις πολιτικές -εντός και εκτός Βουλής- υπέρ των αδύναμων και της μεσαίας τάξης».

Τέλος, σχετικά με τα τοπικά προβλήματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σταχυολόγησε τα θέματα υγείας και υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

