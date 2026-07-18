Συνελήφθη, χθες (17-07-2026) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, εντόπισαν στην πόλη της Καστοριάς τον 48χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία όπως διαπιστώθηκε τα είχε προμηθευτεί, έναντι χρηματικής αμοιβής, λίγο νωρίτερα από τον 42χρονο.

Άμεσα οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 42χρονου, ο οποίος και εντοπίσθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, σε περιοχή της Καστοριάς, να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 126,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τις οποίες κατείχε με σκοπό τη διακίνησή τους.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 42χρονου, σε περιοχή της Καστοριάς βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 437 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

455 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας,

1,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

2 ζυγαριές ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης και κοκαΐνης, αντίστοιχα,

το χρηματικό ποσό των 1550 ευρώ, ως προερχόμενο από την πώληση των ναρκωτικών,

το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης,

1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,

2 τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης και

2 συσκευασίες, με υπολείμματα κάνναβης.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν και 2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς (Υ.Δ.Ε.Ε.), ενώ ο 42χρονος με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, για διακίνηση ναρκωτικών, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Πηγή: skai.gr

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