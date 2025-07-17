Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ψευδεπίγραφο το πόρισμα της προκαταρκτικής Κ. Αχ. Καραμανλή

«Η Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς επιτάχυνε τη διαδικασία ώστε να υπάρξει ένα ψευδεπίγραφο πόρισμα της προκαταρκτικής επιτροπής για τον Κ. Αχ. Καραμανλή (για τα Τέμπη), αλλά αποστέρησε και από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής την πρόσβαση στη δικογραφία», είπε σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το γεγονός ότι έχετε εγκαινιάσει ιδιάζουσες τεχνικές, [...] να αποτρέπετε κάθε διερεύνηση, να επιτρέπετε την εμφάνιση ούτε καν του ελεγχόμενο προσώπου, να παίρνετε "χέρι-με-χέρι" ένα μονοσέλιδό υπόμνημα και να κλείνετε "άρον-άρον" την επιτροπή χωρίς συζήτηση, χωρίς εξέταση, χωρίς καμιά ακρόαση, και να φέρνετε την υπόθεση στη Βουλή για ψήφιση και να τα ψηφίσετε όλα αυτά μόνοι σας, «αυτά είναι ιδιαίτερα τεχνάσματα, και ένα modus operanti, για το οποίο είμαι βέβαιη ότι θα λογοδοτήσετε» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα τόνισε ότι «η δρομολόγηση αυτής της διαδικασίας για την περίπτωση Καραμανλή, είναι άλλη μία καραμπινάτη παραβίαση του Συντάγματος, αλλά και μία καραμπινάτη παραβίαση της ποινικής νομοθεσίας». «Δράτε ως εγκληματική οργάνωση. Και έχει ορθά επισημανθεί ότι η εγκληματική οργάνωση δεν υπάγεται στις περιπτώσεις για τις οποίες έχετε προστασία από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

