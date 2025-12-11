Πηγές ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος υπεράσπισης του «Φραπέ» η ΝΔ

Σφοδρή κριτική στον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ» αλλά και την κυβέρνηση ασκούν πηγές του ΠΑΣΟΚ, για τα όσα συνέβησαν σήμερα, Πέμπτη, στην εξεταστική επιτροπή.

«Ένας από τους πιο κρίσιμους μάρτυρες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε σήμερα σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία να μην απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Την ώρα που όχι μόνο οι αγρότες σε όλη την χώρα, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ζητούν απαντήσεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής προκειμένου να μην απαντήσει σε ερωτήσεις», αναφέρουν οι πηγές και σημειώνουν:

«Ο κ. Ξυλούρης βρήκε έναν άξιο σύμμαχο στην προσπάθειά του να μην καταθέσει και να διατηρήσει την σιωπή του, τον εισηγητή της πλειοψηφίας ο οποίος επέμενε με πάθος ότι ο κ. Ξυλούρης έχει καταστεί ύποπτος και δεν μπορεί να καταθέσει! Είναι χαρακτηριστικό ο ίδιος ο κ. Ξυλούρης επιβεβαίωσε ότι δεν έχει κληθεί από κάποια δικαστική αρχή. Όσα ισχυρίστηκε ο κ. Λαζαρίδης, ως "συνήγορος υπεράσπισης" του μάρτυρα, είναι νομικά ανυπόστατα, εσφαλμένα και παραπειστικά! Ο κ. Ξυλούρης δεν είναι ύποπτος, διότι δεν έχει κληθεί σε προκαταρτική διαδικασία. Είχε υποχρέωση μαρτυρίας ως μάρτυρας!

Ο κ. Ξυλούρης δεν απάντησε στο τι μεσολάβησε από την προηγούμενη άρνησή του να εμφανιστεί στην εξεταστική επιτροπή. Προφανώς αποφασίστηκε και του επεβλήθη η σημερινή ανούσια εμφάνισή του. Είναι ενδεικτικό για την αξιοπιστία του μάρτυρα ότι αμφισβήτησε το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων…

Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν ερωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ:

Γιατί επισκεπτόταν τόσο συχνά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υπό ποια ιδιότητα είχε τέτοια πρόσβαση στα πολιτικά πρόσωπα που κατονομάζει.

Ποια ακριβώς είναι η σχέση του με τον πρώην Υπουργό Μ. Βορίδη, τον κ. Αυγενάκη αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και την οικογένεια του.

Πόσο συχνά έβλεπε τον «Μάκη» για ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ, χρόνια μετά την απομάκρυνση του κ. Βορίδη από το ΥΠΑΑΤ και ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μετά το 2021 ουδέποτε ασχολήθηκε με ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης

Τι είδους σχέση ήταν αυτή που είχε με τον Υπουργό ΑΑΤ κ. Αυγενάκη ο οποίος τον έβαζε να κάνει μήνυση σε υπαλλήλους του ΟΠΚΕΠΕ.

Ποιος του έκλεινε ραντεβού με τον πρόεδρο της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή, προκειμένου να ρυθμίσει σοβαρή φορολογική του εκκρεμότητα, για τον οποίο πρόεδρο της ΑΑΔΕ ο κ. Ξυλούρης έλεγε ότι «τον κοιτούσε στις τσέπες»…

Για ποιο λόγο εμφανίζεται και πώς τολμά να ζητά την παρέμβαση υπουργών για την αλλαγή της («να ξεκωλώσουμε» όπως αναφέρει στις επισυνδέσεις) Ευρωπαίας Εισαγγελέως Παπανδρέου και από πού αντλεί αυτήν τη δύναμη ως εν δυνάμει ελεγχόμενος.

Πώς είχε πρόσβαση σε Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, Διοικήσεις του ΟΠΚΕΠΕ και διευθυντές των γραφείων των Υπουργών προκειμένου να «καθαρίζει» τα ζητήματά του.

Πώς ζητούσε από Πρόεδρο οργανισμού πιστοποίησης να «κάνει τα στραβά μάτια» ώστε να πληρωθεί χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις με την χαρακτηριστική φράση «ίντα θες για να λαδώσεις την σαλάτα».

Πώς μπορούσε και είχε πρόσβαση σε δεσμευμένα ΑΦΜ και σε λίστες πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ που έστελνε στην Τράπεζα ο τεχνικός σύμβουλος.

Τι έχει συμβεί με την διαχείριση της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) στην οποία είναι πρόεδρος, για την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές δεν μπόρεσαν να διατυπώσουν ελεγχτική γνώμη και προκύπτουν οφειλές του προς την κοινοπραξία ύψους πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Με ποια ιδιότητα μπορούσε να συνομιλεί με τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Γενικούς Γραμματείς δίνοντας εντολή και ζητώντας να σταματήσουν οι έλεγχοι.

Από που αντλεί την ισχύ να λέει ότι «αν δεν του ξεμπλοκάρουν ΑΦΜ θα τους σκοτώσει όλους».

Πού βρήκε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος».

Και συνεχίζουν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη:

«Ο κ. Ξυλούρης επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει ποια είναι η πραγματική του σχέση με κορυφαία στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια.

Η σιωπή του είναι ακόμη μια πράξη που έρχεται να προστεθεί στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες ζητούν απαντήσεις για να μάθουν επιτέλους τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ξυλούρης και οι συνήγοροί του εντός της επιτροπής, φρόντισαν να τον προστατευόσουν και να τον διευκολύνουν ώστε αυτές οι απαντήσεις να μη δοθούν», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.