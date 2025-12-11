«Είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για να γίνει συνάντηση», επανέλαβε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας εκ νέου τους αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, καθώς - όπως είπε - όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, τόσο παραπάνω ταλαιπωρείται η κοινωνία και δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι.

«Η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων/ δυστυχημάτων, υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές, καθυστερούν ζωτικής σημασίας θεραπείες ακόμη και για καρκινοπαθείς συμπολίτες μας όπως στην Κρήτη, αγωνιούν οι ξενοδόχοι ειδικά στην περιφέρεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα ενόψει της εορταστικής περιόδου», ανέφερε. «Θέλουμε να ακούσουμε τα προβλήματα των αγροτών. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν μένουμε στα λόγια, αλλά διάλογος δεν σημαίνει ασυδοσία ή ταλαιπωρία της κοινωνίας».

«Περιμένουμε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Το δίλημμα δεν ήταν "πληρωμές νωρίτερα ή πληρωμές αργότερα". Το δίλημμα που πραγματικά έπαιζε ήταν "αυξημένες πληρωμές ή καθόλου πληρωμές», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης, παραπέμποντας σε σχετικό έγγραφο της Κομισιόν που προέβλεπε παύση πληρωμών.

Πηγή: skai.gr

