Για το δυστύχημα των Τεμπών, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά και όλα τα μεγάλα έργα, οδικά και αντιπλημμυρικά που είναι σε εξέλιξη, μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 9-12 Απριλίου.

Χαρακτήρισε δύσκολο τον ρόλο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και παραδέχθηκε ότι στο πόρισμά του για τα Τέμπη υπήρχαν σημαντικές αστοχίες.

Ωστόσο, σημείωσε ότι έχει και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς και συστάσεις προς την κυβέρνηση, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για το νέο σχέδιο νόμου που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο.

«Όλοι θέλουμε να λάμψει η αλήθεια. Αυτό δεν έχει να κάνει με ιδεολογικές προσεγγίσεις», δήλωσε ο κ. Δήμας και άσκησε κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης που χωρίς καμία λογική, όπως είπε, υιοθέτησαν θεωρίες συνωμοσίας για ύπαρξη 14ου βαγονιού, περισσότερων θυμάτων και εύφλεκτου υλικού.

Σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα συμβασιοποιείται η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και μετά τις υπογραφές, σε διάστημα 15 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Σε ερώτηση για το αν τα τρένα είναι ασφαλή, απάντησε : «είναι ασφαλή όπως όλα τα μέσα μεταφοράς. Το ζήτημα είναι να τα κάνουμε όλα πολύ πιο ασφαλή».

Για την εθνική Πάτρα - Πύργος, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι τα πρώτα 65 χιλιόμετρα του έργου, από τον Πύργο ως τον Αλφειό, θα παραδοθούν ως το τέλος Ιουλίου και τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα ως το τέλος του έτους. Αναφέρθηκε, επίσης, στα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας που έχουν ληφθεί στον αυτοκινητόδρομο, τονίζοντας ότι έχουν μειώσει εντυπωσιακά τα ατυχήματα και θα λειτουργήσουν ως πιλότος και για επόμενα έργα.

Για αντιπλημμυρικά, οδικά και σιδηροδρομικά έργα δήλωσε ότι σε σύντομο διάστημα θα ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης από τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ιανού, καθώς τις επόμενες μέρες θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους, τονίζοντας ότι βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό της τάξης του 1,35 δις. Όπως είπε, στόχος είναι όχι μόνο η αποκατάσταση των υποδομών, αλλά και η βελτίωσή τους, ώστε να είναι έργα βιώσιμα και ανθεκτικά, «όχι ανθεκτικά σε όλα τα ακραία φαινόμενα, αλλά πιο ανθεκτικά από το παρελθόν», διευκρίνισε.

Όσον αφορά τη διαχείριση υδάτινων πόρων, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι υπάρχουν περιοχές εκτός Αττικής που αντιμετωπίζουν πιο έντονο πρόβλημα με τους υδάτινους πόρους, γι'αυτό και γίνονται προσπάθειες να ξεκολλήσουν έργα που είχαν κολλήσει για δεκαετίες. «Μπορεί κάπου να έχουμε φράγματα ολοκληρωμένα, αλλά να μην έχουμε δίκτυα και αλλού το αντίστροφο. Πρέπει να εξορθολογήσουμε την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι στις αρχές του επόμενου έτους θα παραδοθούν οι πέντε νέοι σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην επέκταση προς Καλαμαριά, και ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Το τμήμα του Ε65 που δεν έχει παραδοθεί, δηλαδή η σύνδεση της Καλαμπάκας με την Εγνατία, θα δοθεί στην κυκλοφορία την άνοιξη του 2026,ενώ μίλησε και για εκσυγχρονισμό του στόλου των ΜΜΜ, σημειώνοντας ότι επειδή το σχέδιο δεν έχει νόημα χωρίς οδηγούς, έχει προχωρήσει και ο διαγωνισμός για προσλήψεις.

Τέλος, μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις, επεσήμανε ότι «έχουν μία αξία, τις κοιτάμε με προσοχή, αλλά δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώνονται», και συνέχισε λέγοντας: «προτεραιότητά μας είναι να σηκώσουμε τα μανίκια και να εργαστούμε αποτελεσματικά για να πετύχουμε συνολικά το έργο μας. Από κει και πέρα, οι πολίτες θα αποφασίσουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.