Δημοσκοπικούς στόχους για την άνοιξη βάζουν τα κόμματα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στα κομματικά επιτελεία όλοι συμφωνούν πως τα Τέμπη, η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν αναμένεται να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό τοπίο από εδώ και στο εξής. Αυτό σημαίνει πως στα μέσα της άνοιξης η δημοσκοπική εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να είναι αρκετά διαφορετική. Η κάθε πολιτική δύναμη έχει βάλει διαφορετικούς στόχους.

Η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση το τραγικό δυστύχημα να μονοπωλήσει την επικαιρότητα. Αυτό θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση εστιάζοντας και σε άλλα ζητήματα, όπως η ακρίβεια στην αγορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επικεντρώσει στο κυβερνητικό έργο συνολικά, στην καθημερινότητα, ευελπιστώντας πως το σημερινό κλίμα θα αλλάξει από τις παρεμβάσεις που γίνονται. Με αυτό το σκεπτικό επιθυμεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ξεπεράσει το ποσοστό των ευρωεκλογών και να βάλει τον αριθμό «3» μπροστά από τα νούμερα της γαλάζιας παράταξης. Σε μια τέτοια περίπτωση, με αρωγό τη συσπείρωση που προκαλούν οι εκλογές, θα μπορέσει και πάλι να βρεθεί σε περιβάλλον αυτοδυναμίας που είναι και το μεγάλο ζητούμενο.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει και πολλά περιθώρια να χάσει άλλο χρόνο. Αν μέσα στο επόμενο δίμηνο δεν αυξήσει τα ποσοστά του και δεν βρεθεί με ένα καλό διψήφιο νούμερο η «μουρμούρα» στο εσωτερικό θα ξεκινήσει. Η κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών έχει πιεστεί πάρα πολύ και συνεπώς ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένει σύντομα αυτό να αποτυπωθεί και στις έρευνες. Ήδη έκανε μια ρελάνς με το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Η «ψαλίδα» με τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να μειωθεί και ο πήχης του κόμματος να ανέβει άνω του 20% ώστε να το ΠΑΣΟΚ να είναι αναμφισβήτητα η ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Για τον Σωκράτη Φάμελλο λυτρωτικό δημοσκοπικά θα είναι να καταφέρει επιστρέψει κοινοβουλευτικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι πρώην σύντροφοί του, της Νέας Αριστεράς, εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Σε κάθε περίπτωση επιθυμεί γρήγορα να περάσει σε διψήφια ποσοστά. Πιστεύει πως αυτό είναι εφικτό, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη έχει αλλάξει και βγάζει μια πιο συγκροτημένη εικόνα. Συσπειρώνοντας τον κόσμο από τα Αριστερά τους στην Κουμουνδούρου ευελπιστούν ότι η εικόνα θα αλλάξει γρήγορα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ήδη διαγκωνίζονται για το ποιος θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην υπόθεση των Τεμπών. Ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στην άμεση κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ βρίσκεται στην καλύτερη του φάση. Στον Περισσό βλέπουν πως μπορούν να παγιωθούν σε ποσοστά άνω του 10% και η αρχή έγινε στις ευρωεκλογές. Η Ελληνική Λύση εξακολουθεί να πιέζει τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ωστόσο δεν κερδίζει όλη τη συγκεκριμένη «πίτα» των ψηφοφόρων, καθώς ενισχυμένη εμφανίζεται και η Φωνή Λογικής. Την ανοδική πορεία που καταγράφει επιθυμεί να συνεχίσει η Πλεύση Ελευθερίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει μια πολύ ηχηρή και παρεμβατική παρουσία στη Βουλή. Για τη Νέα Αριστερά ο στόχος του 3% παραμένει, καθώς μέχρι τώρα το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση έχει καταγράψει «χαμηλές πτήσεις». Ευελπιστούν στη συσπείρωση του πιο ριζοσπαστικού κοινού που έχει μείνει πολιτικά «άστεγο» το τελευταίο διάστημα. Η δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας για το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη έχει αποδειχθεί πως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Έχει μείνει με έξι βουλευτές και δύσκολα φαίνεται να υπάρχουν περιθώρια να προσχωρήσουν ακόμα τέσσερις. Είναι κάτι που χρειάζεται ο κ.Κασσελάκης προκειμένου το κόμμα του να αποκτήσει φωνή στη Βουλή. Ούτε ο Ευάγγελος Αποστολάκης έχει κάνει ακόμα το επόμενο βήμα. Το Κίνημα Δημοκρατίας κινείται άνω του 3%, όμως δεν έχει δείξει πως έχει τη δυναμική που παρουσιάζουν οι νέοι σχηματισμοί.

Πηγή: skai.gr

