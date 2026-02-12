Της Δέσποινας Βλεπάκη

Συμφώνησαν ότι διαφωνούν στο Οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ, με την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη που έχει και την πλειοψηφία του Οργάνου να καταθέτει την εισήγηση γραπτώς κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρά το γεγονός οτι η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε ζητήσει οι προτάσεις για των τρόπο εκλογής των συνέδρων να έχουν αποσταλεί πριν τη συνεδρίαση, προκειμένου να τις μελετήσουν.

Η συνεδρίαση διήρκησε 3 ώρες και οι εντάσεις ξεκίνησαν απο νωρίς, καθώς λίγα λεπτά μετά την έναρξη υπήρξε διαρροή και φωτογραφία της εισήγησης, γεγονός που ενόχλησε τα στελέχη και δημιούργησε καχυποψία.

Οι τόνοι ανέβηκαν όμως και για το κυρίως μενού, με τον Κώστα Πανταζή, τη Χαρά Κεφαλίδου, τον Θοδωρή Μαργαρίτη, την Τόνια Αντωνίου, την Έφη Χαλάτση και τον Στέφανο Παραστατίδη να ζητούν τήρηση του καταστατικού και κατανομή συνέδρων με βάση τις εσωκομματικές εκλογές.

Δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης οπως ο διάλογος του Πέτρου Λάμπρου με την Τόνια Αντωνίου, με αφορμή παλαιότερες εσωκομματικές διαμάχες.

Στην εισήγηση που κατατέθηκε προς συζήτηση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αναμένεται να εκλεγούν 3.800 σύνεδροι με βάση την εκλογική επιρροή του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές , με τις πληροφορίες να αναφέρουν οτι οι τελευταίες εθνικές κάλπες - δηλαδή οι ευρωεκλογές και η επιρροή του ΠΑΣΟΚ σε αυτές - αναμενεται να καθορίσει τον αριθμό των συνέδρων, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και ο συμψηφισμός του ποσοστού του κόμματος σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Τα αίματα άναψαν καθώς σύσσωμη η εσωκομματική αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους όλων των τάσεων ζητούσαν οι σύνεδροι να εκλεγούν με βάση τη δύναμη που κατέγραψε το ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές, θυμίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εκλέχθηκαν οι σύνεδροι και το 2022 επί ηγεσίας Ανδρουλάκη και τονίζοντας οτι ο τρόπος που επιλέγεται έχει δομική αδυναμία, καθώς δεν λαμβάνει υπόψιν τους ετεροδημότες. Εξάλλου, εδώ και καιρό η πλευρά Δούκα είχε χτυπήσει καμπανάκι ότι υπάρχει κίνδυνος η Κρήτη με βάση τον τρόπο εκλογής να έχει τελικά περισσότερους συνέδρους από την Αττική.

Τι αναφέρει η εισήγηση:

«Οι εκλογές για τους Συνέδρους θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Ε.Δ.Ε.ΚΑ.Π. η οποία και θα καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας με βάση το καταστατικό και τον τρόπο διεξαγωγής των προηγούμενων Συνεδρίων.Ο αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων θα προσεγγίζει τους 3.800 (3.500 από τις Τοπικές Οργανώσεις της χώρας, συν τους συνέδρους των οργανώσεων του αποδήμου και τους συνέδρους συνδικαλιστικού και επιστημόνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όπως ακριβώς και στο προηγούμενο Συνέδριο. Η κατανομή των συνέδρων των Τοπικών Οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανέναν αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι την ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Για τα παραπάνω ζητήματα θα εκδοθεί πριν την ημερομηνία των εκλογών σχετική εγκύκλιος από τον Γραμματέα της Κ.Ο.Ε.Σ. όπως ακριβώς και στα προηγούμενα συνέδρια».

Έτσι αναφέρει μεταξύ άλλων η εισήγηση της πλειοψηφίας, που παρά τις διαφωνίες αναμένεται να αποτυπωθεί και στην εγκύκλιο με την οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα οδηγηθεί στις εκλογές για το Συνέδριο του Μαρτίου.

Πηγές απο τη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν το θέμα της εκλογής των Συνέδρων θεωρείται λήξαν. Σημειώνουν ότι είναι ψευδής η είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο, και τονίζουν οτι «Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημά μας σε καθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές». Φαίνεται όμως οτι η εσωκομματική αντιπολίτευση θα επαναφέρει το ζήτημα στα όργανα και δεν αποκλείεται να τεθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Παρασκευή, όπου τα πρωτοκλασσάτα στελέχη θα συνεδριάσουν υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και την Κυριακή στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κ.Ο.Ε.Σ όταν οι κάμερες κλείσουν και τα στελέχη λάβουν τον λόγο.

Πάντως η προεδρική φρουρά απαντά και για τις συνεδριάσεις των οργάνων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία. Όπως αναφέρουν με την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου έχουν πραγματοποιηθεί :

138 Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις ( 74 Νομαρχιακές και 64 Τοπικές)

Οι εκδηλώσεις αυτές προστίθενται στις:

10 Περιφερειακές Συνδιασκέψεις

278 εκδηλώσεις – κλιμάκια

333 συνεδριάσεις των Τομέων Πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κίνημα Αλλαγής

188 διαδικτυακές συνεδριάσεις για την προετοιμασία των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων

Ενώ με βαση τον προγραμματισμό, έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου θα έχουν πραγματοποιηθεί:

3 συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ.

3 συνεδριάσεις της Οργανωτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ.

5 συνεδριάσεις της Γραμματείας Επιτροπής Προγράμματος της Κ.Ο.Ε.Σ.

3 συνεδριάσεις της Γραμματείας Επιτροπής Διακήρυξης της Κ.Ο.Ε.Σ

1 συνεδρίαση της Γραμματείας Επιτροπής Καταστατικού της Κ.ΟΕ.Σ.

3 συνεδριάσεις της Γραμματείας Οργανωτικού Σχεδιασμού

2 συνεδριάσεις της Γραμματείας Επικοινωνίας

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης μέσω της οποίας θα μπορεί οποιοδήποτε μέλος ή φίλος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να υποβάλλει προτάσεις και να σχολιάζει τα βασικά κείμενα του Συνεδρίου, τη Διακήρυξη, το Πρόγραμμα και το Καταστατικό.Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης, μέσω της οποίας θα μπορεί οποιοδήποτε μέλος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να θέσει υποψηφιότητα για το Συνέδριο του Κινήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.