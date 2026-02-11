Λογαριασμός
«Ατζέντα 2030», «Ασπίδα του Αχιλλέα» και καινοτομία στο επίκεντρο της παρέμβασης Δένδια στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.

Δένδιας, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις για: 

   - Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   - ⁠Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

   - Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

