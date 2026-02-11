Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».
Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:
- Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026
- Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.
Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 11, 2026
Κατά την παρέμβασή μου μεταξύ άλλων ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ @Hcdi_SA.
Στο Συμβούλιο ανταλλάξαμε απόψεις… pic.twitter.com/zUfAMdHjJc
- Συνάντηση Δήμα με τον Τούρκο υπουργό Εμπορίου - Eνίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και του τουρισμού
- Ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, για την ακρίβεια, ενόψει Τσικνοπέμπτης
- Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Στο μεταναστευτικό στόχος ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.