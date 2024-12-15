Δέσποινα Βλεπάκη

Στην Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Βουλή, καθώς είναι η πρώτη συζήτηση για προϋπολογισμό, στην οποία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει και την θέση του Αρχηγού της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και το στοίχημα είναι μεγάλο.

Οι συσκέψεις του Προέδρου με στενούς του συνεργάτες είναι συνεχείς και στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επιχειρήσει να αποδομήσει την πολιτική της Κυβέρνησης και να εστιάσει στην ανάδειξη εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης του τόπου με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Ήδη ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έβαλε στον δημόσιο διάλογο το αφήγημα της Πολιτικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο συνέδριο που διοργάνωσε η εφημερίδα «Το Βήμα» με θέμα: «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 χρόνια Εξωτερικής Πολιτικής».

«Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα για να γίνουμε ο δεύτερος ισχυρός πόλος που φιλοδοξεί να γίνει κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει άλλη κυβέρνηση με σεβασμό στα προβλήματα του ελληνικού λαού» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής θα αναφερθεί αναλυτικά στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ που ξεγυμνώνουν τα κυβερνητικά λάθη την κυβερνητική αβελτηρία και την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης όπως επισημαίνουν στενοί του συνεργάτες.

Το μπαράζ τροπολογιών που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα είναι σημαντικό όπλο στην φαρέτρα του Νίκου Ανδρουλάκη αφού όπως εκτιμούν από την Χαριλάου Τρικούπη οι πρωτοβουλίες της πράσινης παράταξης φέρνουν αποτελέσματα για την κοινωνία, όπως η τροπολογία για ΒΑΕ στους νοσηλευτές αλλά και η πρόταση για τις χρεώσεις των τραπεζών.

Στόχος η «αμφίπλευρη διεύρυνση» με το βλέμμα στραμμένο στο «Κεντρο»

Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να μπει στο τραπέζι της σύγκρουσης με την Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει βέλη στην Κυβέρνηση για καθυστερήσεις. Είναι μια ευκαιρία εξάλλου για τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθυνθεί σε ένα κοινό που στοχεύει, στους ψηφοφόρους του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Από το βήμα της Βουλής θα ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναδεικνύει τα αδιέξοδα της σημερινής οικονομικής πολιτικής η οποία παγιδεύει την χώρα σε μόνιμη λιτότητα και δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δημοσιονομική σταθερότητα , όπως επιχειρηματολογούν στελέχη της παράταξης που κλείνουν το μάτι στο Κέντρο.

Πίεση από τα αριστερά και οι κινήσεις στην σκακιέρα Ανδρουλάκη

Μπορεί όπως διαμηνύουν από την Χαριλάου Τρικούπη ο βασικός τους αντίπαλος και στόχος να είναι η ΝΔ και οι πολιτικές της αλλά και η πίεση που δέχονται από τα αριστερά δεν περνά απαρατήρητη. Η στρατηγική των στελεχών της πράσινης παράταξης και το σήμα που έχει δοθεί από τον Πρόεδρο είναι ότι « Δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο». Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το καρφί του Νίκου Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ.Τσίπρας πρέπει να κάνει ένα συνέδριο για να αποφανθεί πώς για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση ένα κόμμα ηττήθηκε δύο φορές -και μάλιστα τη δεύτερη φορά με πάνω από 20% διαφορά-, να αποφανθούν γιατί η πολιτική και το στυλ αντιπολίτευσης τους ηττήθηκε με τέτοιο πρωτοφανή για τα δεδομένα της μεταπολίτευσης τρόπο. Το θεωρώ λίγο παράλογο, να έρχεται το ίδιο πρωταγωνιστικό πρόσωπο να μου κάνει μαθήματα αντιπολίτευσης», ήταν η αιχμηρή απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε ο Πρώην Πρωθυπουργός για την σημερινή Αντιπολίτευση και για την θεσμική συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τετ α τετ Ανδρουλάκη - Βενιζέλου

Μπορεί τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στην σημερινή μάχη όμως το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι γεμάτο με συναντήσεις και εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Την Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παραβρεθεί σε τιμητική εκδήλωση για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το τελευταίο διάστημα το όνομα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ ακούγεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας, με την Χαριλάου Τρικούπη πάντως να μην ανοίγει τα χαρτιά της και να κλείνει την όποια συζήτηση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπαίνει σε ονοματολογία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος πληροί και με το παραπάνω την μια και μοναδική προϋπόθεση που έχει θέσει η Χαριλάου Τρικούπη για την στήριξη του προσώπου που θα αναλάβει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας… Να είναι από την Κεντροαριστερά.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα και τον Κύκλο Ιδεών για την παρουσίαση και επίδοση του Ανταποδοτικού Τόμου «Η θεωρία της συνταγματικής πράξης. Μελέτες διαλόγου με το έργο του Ευάγγελου Βενιζέλου» τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024 στις 18.00 στην Εθνική Πινακοθήκη (Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα)

«Ο ανταποδοτικός αυτός τόμος στον οποίο συγκεντρώνονται συμβολές [57 μελέτες που καταλαμβάνουν 1.314 σελίδες] προς τιμήν του Ευ. Βενιζέλου έχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους τιμητικούς τόμους, γιατί ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες συγγραφείς κείμενα διαλόγου με τον Τιμώμενο, με έναυσμα θέσεις και έννοιες που ο ίδιος επεξεργάστηκε στους διαφόρους τομείς του συνταγματικού δικαίου, φυσικά με πλήρη αυτονομία ως προς τις περαιτέρω αναπτύξεις τους» ανεφέρουν στην Εισαγωγή οι: Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Αικατερίνη Ηλιάδου, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπαχρήστος και Κώστας Χρυσόγονος που επιμελούνται τον Τόμο. Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκλεκτών ομιλητών ο πρώην υπουργός και Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Αντώνης Μανιτάκης, και ο τιμώμενος για την δράση του Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στις Βρυξέλλες για την συνεδρίαση του PES

Την Πέμπτη ο Προέδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος (PES).



Πηγή: skai.gr

