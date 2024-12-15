Της Δώρας Αντωνίου

Μια διαφορετική των συνηθισμένων προσέγγιση αναμένεται ότι θα επιδιώξει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην σημερινή ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να σπάσει την παράδοση που θέλει τις κεντρικές ομιλίες στον προϋπολογισμό να επικεντρώνονται σε οικονομικά στοιχεία και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιδιώξει να εστιάσει στα πολιτικά χαρακτηριστικά του οικονομικού σχεδιασμού και των μέτρων που η κυβέρνηση έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του 2025. Επί της ουσίας, αναμένεται ένα κεντρικό αφήγημα των στόχων που η κυβέρνηση θέτει, όχι με βάση τους αριθμούς, αλλά με βάση τις προτεραιότητες που αναδεικνύονται πίσω από αυτούς: τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες δίνεται προτεραιότητα, τους τομείς άσκησης πολιτικής που η κυβέρνηση φέρνει στην πρώτη γραμμή και τη φιλοσοφία πίσω από τις επιλογές της.

Την αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων κατά κύριο λόγο θα αναλύσει στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών, με τον πρωθυπουργό να αναλαμβάνει μέσα από μια συνοπτική παρέμβαση να σκιαγραφήσει το πλαίσιο των κυβερνητικών επιδιώξεων για το 2025 και τις βάσεις που μπαίνουν για την διετία που θα ακολουθήσει. Διότι κεντρικό στοιχείο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη αναμένεται να είναι η περιγραφή ενός πολιτικού σχεδίου που ξεδιπλώνεται με ορίζοντα την ολοκλήρωση της τετραετίας από την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό αυτό, το 2025 περιγράφεται ως ένα βήμα σιγουριάς μετά από την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για ένα άλμα οικονομικό τη διετία 2026-2027.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης των προτεραιοτήτων που η κυβέρνηση θέτει με βάση τον προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί στα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί στην επικαιρότητα και για τα οποία έχει προαναγγελθεί ότι θα δοθεί στη Βουλή συνέχεια. Οπως το ζήτημα των τραπεζών και τις παρεμβάσεις που η κυβέρνηση θα δρομολογήσει. Οπως οι πολιτικές για την ενίσχυση και τη φροντίδα των πιο αδύναμων, που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται, επίσης, να ανοίξει την τοποθέτησή του στις μεγάλες προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται από την εξαιρετικά περίπλοκη διεθνή πραγματικότητα, τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, αλλά και τις περιφερειακές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η διεθνής αναταραχή, η οικονομική αβεβαιότητα, η πολιτική αστάθεια, οι πολεμικές συγκρούσεις συνθέτουν έναν πολύπλοκο «καμβά», που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετήσει τις κυβερνητικές επιλογές και σε αυτό το κάδρο, τόσο όσον αφορά την πορεία της χώρας και της οικονομίας μέχρι τώρα, όσο και για τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται και αποτυπώνονται στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού.

Επί της ουσίας, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί παρουσιάζοντας ένα συνολικό πολιτικό αφήγημα, το οποίο θα δείχνει την συνέπεια και τη συνέχεια, την πορεία βήμα - βήμα της κυβέρνησης πάνω σε ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο οικοδόμησε πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα και το οποίο έχει συνέχεια και ορίζοντα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Από τον σχεδιασμό αυτό προκύπτει ότι ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί να αναλωθεί σε μικροσυγκρούσεις με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς πάνω σε κάθε γραμμή του προϋπολογισμού, τον οποίο θα αναλύσει ο υπουργός Οικονομικών. Θα επιδιώξει να εμφανιστεί ο ίδιος ως εγγυητής μιας σταθερής πορείας της χώρας μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία και να δείξει ότι διαθέτει ένα συνολικό σχέδιο που ξεδιπλώνεται σε βάθος χρόνου, απέναντι σε αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις των αντιπάλων και απέναντι σε πολιτικές δυνάμεις που αναλώνονται σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς.

