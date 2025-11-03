«Συνέδριο Αναγέννησης», με ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο που θα δώσει και τη δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για ζητήματα που απασχολούν το κόμμα, πρότεινε ο Παύλος Γερουλάνος κατά την τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της ΠΓ της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γερουλάνος είπε ότι «η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια έκρηξη δημοκρατίας που θα περάσει το μήνυμα παντού ότι είμαστε ένα κράτος που βάζει τον πολίτη πρώτο». Σημείωσε πως «ό,τι όμως λέμε με λόγια για το αύριο της Πατρίδας πρέπει να το υποστηρίξουμε σήμερα με τις πράξεις μας στο κόμμα. Οφείλουμε να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Αυτή άλλωστε είναι η δύναμή μας: Όταν εννοούμε αυτά που λέμε, και αυτά που λέμε, τα εννοούμε».

Εξήγησε ότι σε στο πλαίσιο, δηλαδή «του να γίνουμε εμείς το παράδειγμα για την Ελλάδα που θέλουμε, σήμερα», προτείνει «ένα Συνέδριο Αναγέννησης της παράταξης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την ‘Έκρηξη Δημοκρατίας' πρωτίστως στο κόμμα». Αυτά με:

«α) Ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο που θα δώσει και τη δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για ζητήματα που απασχολούν το κόμμα.

β) Με αξιοποίηση κάθε αιρετού στελέχους μας, σε κάθε επίπεδο, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί; Διότι είναι συνδεδεμένοι με την κοινωνία όπως κανένας άλλος.

γ) Ανοικτό δημοκρατικό προσκλητήριο σε κάθε προοδευτικό πολίτη, ό,τι κι αν ψήφισαν στο παρελθόν, από την Αριστερά και το Κέντρο, μέχρι τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη. Με στοχευμένα μηνύματα ειδικά σε αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, αλλά τώρα απέχουν από την κάλπη.

δ) Σύγχρονη λειτουργία των οργάνων και των οργανώσεων ώστε να υποστηρίξουν τη δημοκρατία και την επικοινωνία του κόμματος. Όργανα με συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και λογοδοσία».

Ο κ. Γερουλάνος επισήμανε ότι η διαδικασία είναι πάντα σημαντική και ότι εξίσου ή και ακόμα σημαντικότερο είναι το περιεχόμενο ενός Συνεδρίου. Ανέφερε ότι σε ένα τέτοιο συνέδριο Αναγέννησης και Δημοκρατίας θα έθετε όλα τα μεγάλα ζητήματα που θα προκύψουν από την πολιτική και την κοινωνία:

«α) Θέματα που θα έρθουν στο προσκήνιο από τη Συνταγματική Αναθεώρηση: από την ευθύνη των Υπουργών και του Πρωθυπουργού, τη Δικαιοσύνη τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους ΟΤΑ, μέχρι τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας και το άρθρο 16. Ας τα βάλουμε πρώτοι εμείς στο τραπέζι με ολοκληρωμένες εισηγήσεις και ψηφοφορίες των συνέδρων, ώστε ο διάλογος στο συνέδριο να είναι ζωντανός και τα αποτελέσματα δεσμευτικά.

β) Πρόταση για τον εκλογικό νόμο, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τον ρόλο του βουλευτή.

γ) Κείμενο θέσεων το οποίο να συνδέσει το όραμα του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του προέδρου στην τελευταία ΔΕΘ».

Σημείωσε ότι με αυτά τα θέματα συζητημένα και ξεκάθαρες εισηγήσεις, μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση και για το πλαίσιο που θα βάλει το ΠΑΣΟΚ για τις κυβερνητικές συνεργασίες. «Και αυτό πρέπει και μπορεί, με ολοκληρωμένη εισήγηση, να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Συνέδριο», είπε, υπογραμμίζοντας: «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό». Τόνισε ότι προσωπικά πιστεύει «σε ένα ΠΑΣΟΚ που επιμένει σε αυτόνομη πορεία, αλλά ταυτόχρονα είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, τους φορείς της την κοινωνία των πολιτών, ακόμα και τάσεις και κόμματα, που ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες μας για να συνθέσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα».

Ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι «έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό. Πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το εφαρμόζουμε πρώτοι». Με αυτό το σκεπτικό ο βουλευτής πρότεινε «να μην φύγουμε από εδώ χωρίς ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου μας», προτείνοντας «τις 21 και 22 Μαρτίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή πριν την Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Διότι οι συμβολισμοί έχουν και την δική τους αξία».

