Στο ΠΑΣΟΚ φουλάρουν τις μηχανές και προετοιμάζονται για σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς τόσο για το κράτος δικαίου αλλά και για την καθημερινότητα. Σήμερα στις 12 οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συναντηθούν διαδικτυακά, για να συναποφασίσουν τη στάση του κόμματος στο νομοσχέδιο της Τρίτης για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Η Χαριλάου Τρικούπη βλέπει με θετική διάθεση την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όχι όμως και την τριεδρική έδρα που προτείνει η πλειοψηφία.

Την εισήγησή του στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα κάνει ο Παναγιώτης Δουδωνής, που ήδη εδώ και μέρες απο το περιστύλιο της Βουλής έχει δώσει ένα περίγραμμα της θέσης του.

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, που καθιέρωσε στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 τη δυνατότητα της εκπροσώπησης των αποδήμων με επιστολική ψήφο και στάθηκε θετικά σε κάθε ρύθμιση που θεσμικά και μετά από διαβούλευση στόχευε να αρθούν περιορισμοί και δυσκολίες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, προσήλθε σήμερα στην άτυπη διακομματική επιτροπή με θετική διάθεση συμβολής στο επόμενο βήμα που θα διευρύνει τη συμμετοχή των εκτός επικρατείας συμπολιτών μας. Θέσαμε κατά την πρώτη συζήτηση σημαντικές παραμέτρους, που συνδέονται με την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια και την περιφρούρηση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας», σημείωσε μετά τη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής.

Το αγκάθι για την τριεδρική έδρα των αποδήμων είναι κατα πληροφορίες ότι θα δημιουργήσει ανισοροπίες στην εκπροσώπηση και ότι κυρίως αναμένεται να προμοδοτήσει τους σελέμπριτι ή ομογενείς με οικονομική ευρωστία που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν έναν τέτοιο προεκλογικό αγώνα, όπως εκτιμούν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Την θέση του ΠΑΣΟΚ που θα κλειδώσει σήμερα αναμένεται να υπερασπιστεί την Τρίτη ο πρόεδρος του κόμματος απο το βήμα της Βουλής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, από την τραγωδία των Τεμπών μέχρι και τις υποκλοπές, ενώ είναι πιθανόν να ζητήσει τη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης που έχει προαναγγείλει για το κράτος δικαίου, με δεδομένο μάλιστα οτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι στη συζήτηση της Παρασκευής.

«H δικαστική απόφαση συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία του κ. Μητσοτάκη. Λυπάμαι που ο πρωθυπουργός έκανε ότι… δεν άκουσε - δεν είδε, όταν του έθεσα το θέμα στη Βουλή προχθές. Δείχνει την ηθική και θεσμική παρακμή της διακυβέρνησης του. Ο αγώνας μου θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Καθημερινή της Κυριακής.

Στο φουλ δουλεύουν όμως και οι εσωκομματικές μηχανές, με το κόμμα να προετοιμάζεται για το Συνέδριο που θα διεξαχθεί στο Ταεκβοντό στις 27-29 Μαρτίου, με όλα τα στρατόπεδα να λαμβάνουν θέσεις μάχης και τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει απαντώντας εμέσως στον Χάρη Δούκα οτι ψηφίσματα τίθενται στα Συνέδρια για επιμέρους ζητήματα και όχι για θέματα στρατηγικής τα οποία είναι λυμένα, καθώς κανένας στο ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζεται θετικός σε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

«Το κομμάτι της Εθνικής Στρατηγικής θα περιέχει την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ξέρετε, ψηφίσματα στα συνέδρια μπαίνουν για επιμέρους θέματα, όχι για κεντρικά θέματα, για τα οποία υπάρχουν οι αποφάσεις που αφορούν την Εθνική Στρατηγική. Και δεν είναι ένα επιμέρους θέμα η αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Καθημερινή της Κυριακής.

Την Τετάρτη εκτός απροόπτου αναμένεται να συνεδριάσει στην πλήρη ανάπτυξή της και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου.

