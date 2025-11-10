Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στοιχεία για τα βοσκοτοπικά δικαιώματα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας, κατέθεσαν αίτημα για τη χορήγηση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων ΠΕ1.

Συγκεκριμένα, ζητούν να χορηγηθούν στα μέλη της Επιτροπής στοιχεία αναφορικά:

α) με τον αριθμό των κτηνοτρόφων που μεταβίβασαν δικαιώματα στην αγρονομική περιφέρεια ΠΕ1,

(β) με τον αριθμό των δικαιωμάτων που μεταβιβάστηκαν (σε εκτάρια) και

(γ) με το συνολικό ύψος της αντίστοιχης οικονομικής ενίσχυσης των μεταβιβασθέντων βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, κατά έτος από το 2015 μέχρι και το 2024 για το σύνολο της χώρας.

Επίσης, ζητούν να χορηγηθούν τα αντίστοιχα ανωτέρω στοιχεία (α), (β) και (γ) κατά έτος για τα βοσκοτοπικά δικαιώματα, τα οποία μεταβιβάστηκαν ειδικά σε κτηνοτρόφους της Κρήτης, δηλαδή όσα βοσκοτοπικά δικαιώματα «αγόρασαν» οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2024.

Παράλληλα, εκκρεμεί το αίτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη χορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης kai Τροφίμων όλων των στοιχείων που καταδεικνύουν τα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου και της παραδοθείσας ποσότητας γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα για τα έτη 2015 έως και σήμερα.

Ακολουθεί αναλυτικά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

"για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας", κ. Νικολακόπουλο Ανδρέα

AITHMA

Tων μελών της εξεταστικής επιτροπής

Κόκκαλη Βασιλείου (Εισηγητή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ)

Μεϊκόπουλου Αλέξανδρου

Μπάρκα Κωνσταντίνου

Κοινοποιούμενο στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: "Αίτημα χορήγησης στοιχείων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων ΠΕ1"

Στο πλαίσιο των εκ των άρθρων 146 και 147 του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής, η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων, την προσέλευση και κατάθεση μαρτύρων, καθώς και προφορικές και γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και από απλούς πολίτες.

Εν προκειμένω, έργο της παρούσας συσταθείσας εξεταστικής επιτροπής είναι η διερεύνηση στοιχείων για τις παθογένειες εν γένει και την αναξιοπιστία των πληρωμών που διενεργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την αποκατάσταση αυτών.

Επειδή, η φερόμενη ως δόλια κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το εθνικό απόθεμα ζημίωσε τους έντιμους αγροτες και κτηνοτρόφους.

Επειδή, για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, πρέπει να διερευνηθούν όλες οι παθογένειες διαχρονικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αναμφίβολα όλες οι “ύποπτες” πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ αυτών και οι αναφερόμενες, δεδομένου ότι ήδη αναμένεται η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επειδή, από τη διασπάθιση των ενωσιακών επιδοτήσεων, που συνδέονται με τους βοσκοτόπους, ζημιώθηκαν σημαντικά οικονομικά η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και άλλες περιοχές της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας και αυτό το γεγονός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Κυβέρνηση, ώστε να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που η κτηνοτρόφοι μας πλήττονται σοβαρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επειδή, η δε διενέργεια των εργασιών και η σύνταξη των πορισμάτων των μελών της εξεταστικής επιτροπής όλων των κομμάτων, χωρίς την αξιολόγηση όλων των σημαντικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και των στοιχείων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων ΠΕ1, που θα αναδείξει ένα διαφαινόμενο ήδη σκάνδαλο με απάτη εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, θα είναι ανεπαρκής και ελλιπής, και σε κάθε περίπτωση μη ασφαλής, ειδικά κατά το σκέλος των πράξεων και παραλείψεων στελεχών διοίκησης και πολιτικών προσώπων, που αιτιωδώς συνέβαλαν στην δημιουργία παθογενειών στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως χορηγηθούν στα μέλη της επιτροπής στοιχεία από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αναφορικά:

α) με τον αριθμό των κτηνοτρόφων που μεταβίβασαν δικαιώματα στην αγρονομική περιφέρεια ΠΕ1,

(β) με τον αριθμό των δικαιωμάτων που μεταβιβάστηκαν (σε εκτάρια) και

(γ) με το συνολικό ύψος της αντίστοιχης οικονομικής ενίσχυσης των μεταβιβασθέντων βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, κατά έτος από το 2015 μέχρι και το 2024 για το σύνολο της χώρας.

Επίσης, ζητάμε να μας χορηγηθούν τα αντίστοιχα ανωτέρω στοιχεία (α), (β) και (γ) κατά έτος για τα βοσκοτοπικά δικαιώματα, τα οποία μεταβιβάστηκαν ειδικά σε κτηνοτρόφους της Κρήτης, δηλαδή όσα βοσκοτοπικά δικαιώματα «αγόρασαν» οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2024».

