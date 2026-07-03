Ένα νέο μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την όπερα με τον κινηματογράφο παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή από τις 16 Ιουλίου έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2026 σε δώδεκα προορισμούς, με ελεύθερη είσοδο σε όλη την Ελλάδα. Η κινηματογραφική όπερα παστίτσιο με τίτλο «À Paris tous les deux» είναι μια πρόσκληση γνωριμίας με τη λυρική τέχνη και ένας φόρος τιμής σε δημοφιλείς όπερες που διαδραματίζονται στο Παρίσι.

Πέντε ιστορίες έρωτα και θανάτου από την «Τραβιάτα», την «Μποέμ», τη «Μανόν», τη «Λουίζ» και τον «Μανδύα» συνθέτουν μια βωβή σπονδυλωτή ταινία, η οποία παρουσιάζεται πάντα συνοδεία ζωντανής μουσικής. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών «Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Αντλώντας έμπνευση από το παστίτσιο -μια καλλιτεχνική έκφραση που συναντάται στη μουσική ήδη από τον 18ο αιώνα και αναφέρεται στη δημιουργία ενός νέου μουσικού έργου με τη σύνθεση αποσπασμάτων διαφορετικών έργων, ενός ή και περισσότερων συνθετών- ο Βασίλης Λούρας δημιουργεί ένα νέο έργο αποτελούμενο από ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι.

Αποσπάσματα από την «Μποέμ» και τον «Μανδύα» του Πουτσίνι, την «Τραβιάτα» του Βέρντι, τη «Μανόν» του Μασνέ, τη «Λουίζ» του Σαρπαντιέ, καθώς και την «Παριζιάνικη ζωή» του Όφενμπαχ, συνθέτουν μια βωβή σπονδυλωτή ταινία, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ασθενίδη και Βασίλη Λούρα και παραγωγή Στέλλας Αγγελέτου, η οποία θα παρουσιάζεται πάντα συνοδεία πιάνου και τριών λυρικών τραγουδιστών που θα ερμηνεύουν ζωντανά άριες και ντουέτα από τις όπερες αυτές.

Το «À Paris tous les deux» αναζητά τις οπερατικές ιστορίες έρωτα και θανάτου που κάνουν αέναους κύκλους κάτω από τα στρώματα του χρόνου στους δρόμους του Παρισιού. Οι ήρωες των έργων που γράφτηκαν πριν από αιώνες ζουν τις ιστορίες τους στο Παρίσι τού σήμερα. Πάνω σε μια βάρκα στον Σηκουάνα, η Τζωρτζέττα με τον παράνομο εραστή της Λουίτζι αναπολούν την παλιά τους ζωή στην Μπελβίλ. Η Μανόν με τον Ντε Γκριέ αφήνουν τη γαλλική επαρχία και ονειρεύονται τη νέα τους ζωή στο Παρίσι.

Ένας μεγάλος έρωτας ξεκινά σε μια παγωμένη σοφίτα στο Καρτιέ Λατέν, όταν η Μιμή χτυπάει την πόρτα του Ροντόλφο. Η Βιολέττα τρομάζει με τον έρωτά της για τον Αλφρέντο, προβλέποντας ίσως τη δραματική κατάληξη της ζωής της. Ο Ζουλιάν λέει στη Λουίζ: «Το Παρίσι χωρίς εσένα δεν θα ήταν το Παρίσι». Η νυχτερινή διαδρομή της Μουζέττας στο Ιλ Σαιν-Λουί οδηγεί στο πάρτι της Παριζιάνικης ζωής στο Café Anglais.

Η Φανί Αρντάν, η κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός η οποία έχει συνδεθεί τόσο με το κινηματογραφικό Παρίσι όσο και με την όπερα -ως σκηνοθέτρια, αλλά και ως η ηθοποιός που ερμήνευσε τη Μαρία Κάλλας στην ταινία «Callas Forever» του Τζεφιρέλλι-, συμμετέχει αφιλοκερδώς στην ταινία με έναν ρόλο έκπληξη. Πρωταγωνιστούν νέοι Έλληνες και Γάλλοι ηθοποιοί και χορευτές: Κωνσταντίνα Μεσσήνη, Louis Raymundie, Lio Long, Luca Manin, Πάτρα Χριστοδουλίδου, Γιώργος Δερέσκος, Catalina Puebla Coenen, Gaudéric Maléjac, Léna Allibert-My, Séléna Bijlenga-Kelmachter και Julien Spitéri.

Τρεις διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, οι υψίφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη και Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκώνης, ερμηνεύουν ζωντανά μπροστά από την κινηματογραφική οθόνη τα αποσπάσματα από τις όπερες που συνθέτουν τη μεγάλου μήκους σπονδυλωτή ταινία. Στο πιάνο τούς συνοδεύουν οι πιανίστες της ΕΛΣ Μαριλένα Σουρή και Χρήστος Σακελλαρίδης.

Με το πρότζεκτ «À Paris tous les deux», η όπερα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και σε χώρους που δεν έχουν μεγάλες τεχνικές δυνατότητες, χωρίς να χάνει τη μαγεία του μεγάλου θεάματος. Μέσω της κινηματογραφικής φόρμας οι ιστορίες αναπαρίστανται στη μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακό τρόπο, με συνέπεια στο λιμπρέτο και εντυπωσιακά γυρίσματα σε φυσικούς χώρους στο Παρίσι, αλλά και στην Αθήνα.

Το «À Paris tous les deux» απευθύνεται τόσο στο κοινό που αγαπάει τη λυρική τέχνη όσο και στο κοινό που θα τη γνωρίσει για πρώτη φορά. Στο πλαίσιο αυτό, η κινηματογραφική όπερα παστίτσιο έχει στόχο να ζωντανέψει τη φαντασία του θεατή και να του μεταδώσει τη μεγαλοπρέπεια της λυρικής τέχνης, παρουσιάζοντας τις οπερατικές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη με κινηματογραφική αφήγηση, συνεπή εξιστόρηση και υποτίτλους στα ελληνικά, παράλληλα με τη ζωντανή ερμηνεία της μουσικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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