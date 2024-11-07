Κόντρα για τον πυρήνα των προβλέψεων του νέου εκλογικού συστήματος για τους ΟΤΑ, που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση, προέκυψε μεταξύ του Νίκου Παππά, προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, και του Θοδωρή Λιβάνιου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, το οποίο διεξάγεται στη Ρόδο.

Αφορμή αποτέλεσε η προαναγγελία και η περιγραφή των επερχόμενων αλλαγών από τον κ. Λιβάνιο, αλλαγές οι οποίες αφορούν στην ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε έναν γύρο, αλλά σε δύο φάσεις. Με τους πολίτες να προσέρχονται μία φορά στην κάλπη, δηλώνοντας, όμως, την προτίμησή τους σε ως και δύο υποψήφιους συνδυασμούς, ενώ στη συνέχεια (β’ φάση), αν δεν υπάρχει νικητής με 50% +1, θα προσμετρώνται στους δύο πρώτους συνδυασμούς οι β’ επιλογές στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων που δεν πέρασαν στη φάση αυτή.

Ο Νίκος Παππάς μίλησε για «ένα εντελώς καινούριο εκλογικό σύστημα, το οποίο μπορεί δυνητικά να δώσει δημοτικές αρχές, οι οποίες στην α’ επιλογή ψήφου να έχουν, για παράδειγμα, 20% και στη β’ φάση να κερδίσουν την πλειοψηφία». Για να προσθέσει αμέσως μετά: «Φανταστείτε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί και το πόσο θα επερωτάται η λαϊκή εντολή αν στην ψήφο α’ επιλογής είχαμε έναν συνδυασμό με 40%».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με το σημερινό εκλογική σύστημα, προφανώς και προβλέπεται ανατροπή και συμμαχίες ενόψει β’ γύρου, αλλά «αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια του λαού. Γίνονται προγραμματικές συμφωνίες και συγκλίσεις και ο λαός κρίνει επ’ αυτών. Δεν γίνονται προκαταβολικά αυτά και με τρόπο, ενδεχομένως, σκιώδη».

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέληξε, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα: «Σε κάθε περίπτωση το πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πεδίο ευρύτερων συναινέσεων. Και το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα δεν συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση».

